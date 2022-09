La Juventus, nelle ultime stagioni, ha deciso di dare molta rilevanza al settore giovanile lanciando l'under 23 che, nelle ultime settimane, ha cambiato nome in Juventus Next Gen. Tanti i giovani cresciuti nella seconda squadra bianconera, basti pensare a Miretti, Fagioli e De Winter. Una possibilità ulteriore per chi è cresciuto nella Primavera bianconera di poter giocare in un campionato impegnativo come quello della Serie C. Nel recente Calciomercato estivo la Juventus ha deciso di iniziare un nuovo progetto sportivo per la Primavera e per l'under 23 affidando le panchine rispettivamente a Paolo Montero e Massimo Brambilla.

Proprio la squadra allenata dall'ex difensore bianconera è partita molto bene in campionato, meno in Youth League dove è stata sconfitta dal Paris Saint Germain e ha pareggiato contro il Benfica. Di certo ci sono diversi giovani interessanti nella rosa bianconera, su tutti spiccano i nomi di Yildiz, Mbangula e Hujisen. A questi bisogna aggiungere anche il giovane terzino marocchino di passaporto svedese Jonas Rouhi, arrivato nel settore giovanile della Juventus nel 2020. Il giovane classe 2004 ha recentemente prolungato la sua intesa contrattuale con la società bianconera, come annunciato dalla stessa in un post su Twitter. Ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2025.

Rouhi ha prolungato la sua intesa contrattuale con la Juventus fino al 2025

La Juventus ha annunciato il prolungamento di contratto di Jonas Rouhi, terzino sinistro marocchino con passaporto svedese. Arrivato a Torino nel 2020 è attualmente parte integrante della Primavera bianconera di Paolo Montero. È cresciuto nel Bromma, società svedese, prima del trasferimento in quella bianconera.

In questa stagione fino ad adesso ha disputato 4 match nel campionato Primavera fornendo anche un assist decisivo ad un suo compagno. A questi bisogna aggiungere anche 2 match disputati in Youth League. Nazionale under 19 svedese, non ha ancora giocato un match con la rappresentativa scandinava. Il suo prolungamento di contratto fino a giugno 2025 conferma la fiducia della società bianconera nei suoi riguardi.

La Primavera di Montero è seconda in classifica in campionato

Il giocatore Jonas Rouhi sta contribuendo all'inizio di stagione importante della Juventus nella Primavera bianconera, in cinque match fin qui disputati in campionato la squadra di Paolo Montero ne ha vinti 3 pareggiandone 2. È attualmente seconda in classifica a 11 punti, a -2 dal Torino primo che invece ne ha vinti 4 e pareggiata 1. Come dicevamo però l'inizio in Youth League non è stato ideale per la Primavera bianconera, sconfitta nel primo match contro il Paris Saint Germain per 5 a 3. Nell'altro invece ha pareggiato per 1 a 1 contro il Benfica.