Dopo il pesante ko contro il Monza, la Juventus è pronta a ripartire in campionato. All'Allianz Stadium, la formazione di Massimiliano Allegri ospita il Bologna del neo tecnico Thiago Motta, reduce dalla sconfitta casalinga contro l'Empoli. Una sfida fondamentale per i bianconeri che devono conquistare tre punti fondamentali ed arrivare con lo giusto spirito al match di Champions contro il Maccabi.

Juve, Allegri recupera delle pedine importanti

L'infermeria comincia a svuotarsi con il tecnico bianconero Massimiliano Allegri che può sorridere visto i rientri di alcuni giocatori fondamentali, in particolare in mezzo al campo.

Infatti, contro i rossoblù dovrebbero ritornare a disposizione Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Fabio Miretti che nonostante il problema alla caviglia accusato durante il ritiro con l'Under 21, dovrebbe esser regolarmente in campo. Allegri ha così varie soluzioni da scegliere per la mediana con Paredes, Locatelli e Rabiot che sarebbero in vantaggio per una maglia da titolare.

Lo schema tattico dovrebbe essere il 3-5-2 con Kostic e Cuadrado che dovrebbero giostrare sulle corsie esterne. Infine, in attacco conferma per il tandem composto da Dusan Vlahovic che ha ritrovato il sorriso con la rete siglata in Nazionale ed Arek Milik, uomo in più in questo inizio di stagione. Il polacco si candida per una maglia da titolare, con Kean che potrebbe subentrare a gara in corso.

Per quanto riguarda la lista infortunati, continuano il loro percorso sia Paul Pogba che Federico Chiesa che potrebbero ritornare nella lista dei convocati per la sfida del Da Luz contro il Benfica.

Bologna, 4-3-3 per Thiago Motta. Tridente Arnatuovic-Orsolini-Barrow

Cerca il riscatto anche il Bologna di Thiago Motta, sconfitto all'esordio sulla panchina emiliana dall'Empoli.

I rossoblù dovrebbero confermare il sistema di gioco utilizzato contro la formazione di Zanetti.

Motta dovrebbe così confermare il suo 4-3-3: Skorupski in porta; difesa a quattro formata da De Silvestri, Lucumi, Soumaro e Cambiaso. A centrocampo, spazio a Medel nel ruolo di vertice basso davanti alla difesa. Il jolly cileno dovrebbe esser affiancato da Schouten (in vantaggio su Dominguez) e Soriano.

Infine, in attacco confermato il tridente formato da Orsolini, Barrow e Marko Arnautovic, capocannoniere del torneo con 6 reti siglate in sette partite. Il bomber austriaco ha deciso di continuare la sua esperienza in rossoblù, nonostante le offerte di Manchester United e della Juventus in estate.

Probabili formazioni:

Juventus: Szsescny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic

Bologna: Skorupzki; De Silvestri, Lucumi, Soumaro, Cambiaso; Schouten, Medel, Soriano; Barrow, Arnautovic, Orsolini