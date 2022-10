Martedì 25 ottobre alle ore 21 si giocherà Benfica-Juventus, gara valida per la 5^ giornata del gruppo H di Champions League 22/23. Le aquile, nel turno precedente, hanno pareggiato per 1-1 allo Stadio Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain di Galtier: alle rete nella prima frazione di Mbappè per Les Rouge-et-Bleu ha replicato Joao Mario (penalty) nella ripresa per la compagine portoghese. La Vecchia Signora, invece, ha subito una sconfitta per 2-0 fuori dalle mura amiche ad opera del Maccabi Haifa di Bakhar, grazie alla doppietta di Atzili.

Statistiche: l'ultima vittoria della Juventus contro il Benfica in gare europee risale al 17 marzo 1993, quando i bianconeri s'imposero per 3-0 in casa durante un match di Coppa UEFA (torneo che adesso è denominato Europa League).

Benfica, out Nunez

Mister Bakhar e il suo Benfica sono consci di essere ad un passo dall'approdo agli ottavi di finali, difatti ai portoghesi per il passaggio del turno basterebbe una vittoria coi bianconeri oppure un pareggio con la Juventus e sperare che il Maccabi Haifa non vinca contro il Psg. Per tentare di battere la Vecchia Signora, il tecnico potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Vlachodimos come estremo difensore. Pacchetto arretrato che sarà presumibilmente composto da Bah e Grimaldo come terzini, nel frattempo la coppia Silva-Otamendi andrà ad occupare il centro del reparto.

La linea mediana, invece, avrà buone chance di essere affidata, almeno inizialmente, a Florentino e Aursnes, mentre sulla trequarti campo i titolari dovrebbero essere Fernandez, Joao Mario e Rafa Silva. Vertice offensivo delle aquile, in ultimo, sarà probabilmente Goncalo Ramos, il quale sarà chiamato a non far rimpiangere l'infortunato Nunez.

Juventus, ultima chance per passare il turno

Massimiliano Allegri e la sua Juventus sanno perfettamente che per sperare ancora in un piazzamento tra le prime due del gruppo H sarà necessario battere il Benfica. In caso di mancata vittoria, difatti, ai bianconeri rimarrebbe soltanto l'ipotesi approdo in Europa League come terza classificata.

Per battere la squadra lusitana, l'allenatore toscano potrebbe scegliere il 3-5-2, con Szczesny a difesa dei pali. Terzetto arretrato che sarà composto, con ogni probabilità, da Alex Sandro, Danilo e Bonucci. Cerniera di centrocampo bianconera che vanterà come titolari Cuadrado e Kostic come esterni, nel frattempo a far da filtro in mezzo dovrebbero esserci McKennie, Paredes e Rabiot. Pochi dubbi, in ultimo, sul tandem offensivo che potrebbe essere formato da Vlahovic e Milik.

Le probabili formazioni di Benfica-Juventus:

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Aursnes, Fernandez, Joao Mario, Rafa Silva, Goncalo Ramos. Allenatore: Bakhar.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Cuadrado, Paredes, Rabiot, McKennie, Kostic, Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri.