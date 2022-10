Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima finestra del mercato invernale è quello di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, infatti, dopo un anno dal suo ritorno al Manchester United sembra spingere per lasciare già i Red Devils vista l'annata deludente in Inghilterra. Tante le società accostate al giocatore, e tra queste ci sarebbe anche l'Inter. Secondo gli ultimi rumors ripresi anche da Inter Live, infatti, l'attaccante sarebbe stato proposto tra le altre anche alla società nerazzurra, non solo al Napoli, club di cui si sussurra maggiormente in queste settimane.

Anche il Milan è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo e non sono esclusi colpi di scena per il futuro. I rossoneri, infatti, avrebbero messo gli occhi su Ruben Loftus-Cheek, in forza al Chelsea che potrebbe essere ceduto già il prossimo gennaio per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Ronaldo-Inter: ostacolo ingaggio

Dopo gli sforzi andati a vuoto la scorsa estate per cercare di lasciare il Manchester United, Cristiano Ronaldo ha ricominciato la nuova stagione tra mille difficoltà sul piano sportivo con la maglia dei diavoli rossi. Il rapporto con il nuovo allenatore fatica a decollare con le numerose esclusioni dal primo minuto ad aver ridimensionato il ruolo del portoghese all’interno della rosa.

Nell’ultimo turno, ad esempio, durante il match contro il Tottenham CR7 ha abbandonato la panchina in polemica con la decisione dell’allenatore olandese di non mandarlo in campo: l’ennesimo bocciatura nei suoi confronti da parte dell’ex tecnico dell’Ajax sa di rottura definitiva. La situazione in casa United è ormai irreparabile, tant'è che secondo i media britannici i Red Devis a gennaio lasceranno partire Ronaldo a titolo gratuito.

Jorge Mendes si sarebbe dunque già attivato per trovare una nuova squadra all'attaccante cinque volte pallone d'oro.

L'importante procuratore portoghese avrebbe offerto Ronaldo anche all'Inter che potrebbe prendere seriamente in considerazione l'offerta. I nerazzurri sarebbero pronti a non chiudere le porte a un ipotetico arrivo all'ombra del Duomo di Cristiano Ronaldo ma a una sola condizione: la riduzione dell'ingaggio da parte dell'ex Juventus.

Cristiano attualmente al Manchester percepisce circa 26 milioni di euro netti a stagione, quasi tre volte il tetto massimo per gli stipendi fissato dalla società meneghina che ammonta a 9 milioni, una cifra dunque troppo alta per la società nerazzurra che potrebbe arrivare al massimo a 10/11 milioni di euro. L'Inter non potrebbe servirsi però del Decreto Crescita, tra i requisiti per l'applicazione di questo strumento ci sono infatti almeno due anni di non residenza fiscale in Italia, Cristiano ne ha solo uno.

A fare spazio ad un eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo in nerazzurro potrebbe essere Joaquin Correa. L'attaccante nerazzurro sarebbe finito nel mirino del Newcastle che complice un ottimo avvio di stagione con il settimo posto in Premier League, vorrebbe completare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Eddie Howe per provare a centrare la qualificazione in Europa.

Il club inglese in vista del mercato invernale potrebbe offrire una cifra vicina ai 30 milioni di euro per portare l'attaccante argentino in Premier League, cessione che permettere ai nerazzurri di risparmiare circa 3,5 milioni netti (6,5 lordi) provenienti dall'ingaggio dell'ex Lazio.

Milan su Loftus-Cheek

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo, visto che Charles De Ketelaere e Yacine Adli non sembrerebbero convincere a pieno. La società rossonera sarebbe alla ricerca di un regista con esperienza interazionale e per questo nelle ultime ore starebbe prendendo quota l'ipotesi Ruben Loftus-Cheek.

Alto 191 centimetri, è un centrocampista molto dotato fisicamente, una caratteristica di cui Stefano Pioli avrebbe bisogno per la sua mediana.

Un calciatore parecchio duttile dal punto di vista tattico: con José Mourinho veniva utilizzato da trequartista, con Antonio Conte addirittura qualche metro più in avanti, anche se Maurizio Sarri - utilizzandolo prevalentemente da mezzala - è stato quello che meglio di chiunque altro è riuscito a tirare fuori tutto il suo talento.

Il club rossonero potrebbe far recapitare al Chelsea un'offerta già nella prossima sessione invernale di mercato, complice la scadenza del contratto nel 2024. Toccherà al club inglese decidere se proseguire l'avventura con il centrocampista oppure cederlo per non perderlo a parametro zero nel 2024. Il Diavolo potrebbe approfittare di questa situazione e tentare di imbastire una trattativa sulla base di una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro, cifra per la quale il Chelsea potrebbe decidere di iniziare ad intavolare un tavolo di dialogo.