La Juventus sta osservando diversi profili per completare la propria rosa. La mediana è il reparto che potrebbe andare incontro a maggiori cambiamenti nella prossima sessione estiva di mercato. Infatti non sono da escludere alcune cessioni eccellenti che potrebbero finanziare il mercato in entrata. Per questo, la società sta osservando diversi profili per completare il centrocampo.

Idea Xavi Simons

Tra i nomi seguiti ci sarebbe anche quello di Xavi Simons, talentuoso centrocampista olandese "esploso" in patria con la maglia del Psv Eindhoven.

Grazie alle ottime prestazioni con il club olandese con il quale ha siglato quattordici reti in tutte le competizioni, il classe 2003 ha attirato su di sé l'interesse dei maggiori top club europei tra cui la Juventus.

I bianconeri sarebbero pronti a un'offerta importante in estate, ma devono battere la concorrenza del Paris Saint Germain che - stando alle ultime indiscrezioni di della stampa olandese - potrebbe esercitare una clausola attorno ai 10-12 milioni di euro per riacquistarlo e riportarlo in quel di Parigi.

Juve, nome per la mediana: idea Luis Alberto, che piace anche a Inter e Milan

Non solo giovani di grande talento e prospettiva: la Juventus cerca anche dei giocatori pronti di grande esperienza internazionale per completare la mediana.

Tra questi ci sarebbe anche Luis Alberto che potrebbe lasciare la Lazio nel mercato estivo. Dopo il mancato approdo al Siviglia, il "Mago" spagnolo è rimasto nella Capitale, ma il rapporto non idilliaco con Sarri potrebbe portare ad una cessione a giugno.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Vecchia Signora vorrebbe approfittare di questa situazione per imbastire una trattativa con il club di Lotito che chiede almeno 25 milioni di euro per lasciar partire il suo numero 10. Oltre a trovare un'intesa economica con la Lazio, i bianconeri devono battere la concorrenza del Milan che potrebbe virare sul calciatore in caso di partenza di Brahim Diaz e soprattutto dell'Inter che ha una carta in più da giocare ovvero il tecnico Simone Inzaghi, grande estimatore dello spagnolo come evidenziato durante il suo corso sulla panchina biancoceleste.

Oltre a Luis Alberto, i bianconeri tengono d'occhio anche delle opzioni a parametro zero come Yuri Tielemans del Leicester che sarebbe finito nel mirino anche di Liverpool e Manchester United, e Jorginho, conteso anche dal Barcellona.

Infine, sullo sfondo ci sarebbe anche la candidatura di Gundogan che potrebbe lasciare il Manchester City a giugno a parametro zero.