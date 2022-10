L'Inter sta già cominciando a muoversi sul fronte mercato in vista del prossimo anno. La società nerazzurra sta osservando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Inter, possibile interesse per Ibanez

Nell'estate 2023, i nerazzurri potrebbero effettuare una vera e propria rivoluzione del pacchetto arretrato. Infatti, oltre al mancato rinnovo del contratto di Stefan de Vrij, potrebbero partire anche gli altri due totem della retroguardia ovvero Milan Skirniar, che resta l'obiettivo numero uno del Psg, ed Alessandro Bastoni che sarebbe finito nel mirino del Manchester City.

Per questo, la società nerazzurra starebbe valutando i possibili sostituti.

Stando alle ultime notizie di mercato, tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche Roger Ibanez, centrale brasiliano della Roma che sta dimostrando una grande crescita sotto la gestione di Josè Mourinho. Il club giallorosso non ha alcuna intenzione di cedere un elemento così importante per la difesa e, solo di fronte ad un'offerta attorno ai 20 milioni di euro, potrebbe decidere di prendere in considerazione un'eventuale cessione.

Oltre ad Ibanez, l'Inter continua a monitorare anche la candidatura di Merih Demiral, centrale turco dell'Atalanta che già nell'estate scorsa era stato accostato ai nerazzurri.

La Dea non fa sconti e chiede almeno 35 milioni di euro per cedere il difensore.

Inter-Roma 1-2: Dybala e Smalling ribaltano i nerazzurri

Oltre alle vicende di mercato, l'Inter non riesce a riprendersi dal brutto periodo in campionato. I nerazzurri, infatti, hanno subìto la seconda sconfitta consecutiva per mano della Roma del grande ex Josè Mourinho: a San Siro, i giallorossi si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Dybala e Smalling che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio firmato da Dimarco.

La formazione di Inzaghi è partita bene, sfiorando il vantaggio con la conclusione di Calhanoglu che è terminata a lato. È il preludio al gol che arriva con Federico Dimarco che, su grande assist di Nicolò Barella, firma l'1-0. Dopo la rete dell'esterno, l'Inter non riesce a dare continuità alla manovra e subisce il pareggio causato dalla splendida conclusione al volo di Paulo Dybala che firma l'1-1; terzo centro in campionato per la Joya.

Nella ripresa, la Roma controlla la sfida e passa in vantaggio con Smalling che, sulla punizione di Pellegrini, firma il definitivo 2-1 regalando tre punti pesantissimi alla formazione di Mourinho. Sconfitta amara per l'Inter che dovrà rimboccarsi le maniche. I nerazzurri, però, avranno subito un impegno difficile, la sfida di Champions League contro il Barcellona.