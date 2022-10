L’Inter ha perso l’ennesimo scontro diretto della sua stagione, tra l’altro dopo essere andata in vantaggio. La gestione del risultato, appena s’incontra un ostacolo, è uno dei problemi della squadra di Simone Inzaghi. Troppe volte, infatti, i nerazzurri si sono sciolti come neve al sole dopo aver subito un episodio sfavorevole. La classifica recita ora -8 dalla vetta per i nerazzurri, che appaiono in crisi, non solo di risultati. L'ex tecnico della Lazio infatti dovrà fare i conti anche con gli indisponibili: oltre a Lukaku e Brozovic infatti alla lista potrebbe aggiungersi anche Lautaro Martinez.

L'argentino è uscito dal campo toccandosi il flessore della coscia.

Preoccupazione per le condizioni di Lautaro

Piove sul bagnato in casa Inter. In un momento difficile, la squadra nerazzurra è colpita anche dalla sfortuna. C'è infatti il rischio di un problema muscolare per Lautaro Martinez, uscito affaticato dalla gara contro la Roma. L’attaccante argentino avrebbe accusato un fastidio al flessore della coscia sinistra, che sarà valutato meglio attraverso esami strumentali che saranno effettuati nella giornata di lunedì 3 ottobre. La speranza è che si tratti di un crampo, ma risulta difficile pensare che Lautaro possa essere rischiato con il Barça. Un segnale che avrebbe già fatto scattare l'allarme in casa Inter, visto che Romelu Lukaku è fuori da tempo e non ha ancora del tutto recuperato dall'infortunio.

Il flessore della coscia sinistra è lo stesso muscolo che ha portato Marcelo Brozovic verso un stop forzato per circa un mese a causa di una lesione rimediata durante Austria-Croazia di Nations League. Con il match contro il Barcellona alle porte, la notizia di Lautaro non è affatto un problema di poco conto, visto che in attacco restano certamente disponibili soltanto Edin Dzeko e Joaquin Correa.

Martedì la sfida con il Barcellona

L'Inter è chiamata a reagire nel match di Champions League in programma martedì sera a San Siro contro il Barcellona. Una partita che si preannuncia cruciale per le sorti del cammino europeo della squadra nerazzurra. Inzaghi, dopo la sconfitta maturata contro la Roma, dovrà giocare molto probabilmente senza Lautaro Martinez.

Proprio per questo non si escluderebbe una possibile variazione del 3-5-2 in 3-4-2-1. In tal caso, Hakan Calhanoglu e Mkhitaryan potrebbero essere schierati in posizione avanzata per sostenere l'unica punta che dovrebbe essere Edin Dzeko. Al centro del campo Inzaghi potrebbe proporre la coppia Asllani-Barella. Sulle fasce Darmian potrebbe far rifiatare Dumfries, mentre sul versante opposto Dimarco dovrebbe partire ancora una volta da titolare, considerando il buon momento di forma. In difesa si candida a una maglia Stefan De Vrij dopo la panchina contro la Roma, con Skriniar e Bastoni al suo fianco. In porta invece dovrebbe tornare tra i pali André Onana.