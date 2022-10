Uno dei giocatori che non è riuscito a esprimersi ad alti livelli in casa Inter in questa prima parte della stagione è stato Kristjan Asllani. Il giovane centrocampista albanese non è stato impiegato spesso da Simone Inzaghi che, probabilmente, non lo ritiene ancora del tutto pronto per affidargli le chiavi del centrocampo nerazzurro. Dal suo canto, però, il giocatore non sarebbe soddisfatto dell'impiego avuto e per questo motivo potrebbe anche chiedere la cessione, a partire già da gennaio.

Non mancano le società interessate a lui. Su tutte ci sarebbe il Torino, che potrebbe rinforzare il centrocampo e fare qualche modifica al reparto tra due mesi, ma non solo, visto che fra le ipotesi ci sarebbe anche un eventuale ritorno all'Empoli (ancora proprietario del suo cartellino) e un interesse dello Spezia.

Asllani vorrebbe giocare più spesso

L'umore di Kristjan Asllani non sembrerebbe essere dei migliori e non soltanto per l'errore contro il Barcellona negli ultimi minuti che è costato il successo all'Inter e la possibile conseguente qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Il centrocampista albanese, però, secondo Tuttomercatoweb, vorrebbe giocare con maggiore continuità e proprio per questo motivo sarebbe pronto a chiedere la cessione nella prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio.

Vista l'esplosione di Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista, come vice Brozovic, Simone Inzaghi potrebbe anche avallare una sua cessione purché arrivi poi un altro innesto in mezzo al campo, magari nel ruolo di mezzala.

Asllani, d'altronde, è arrivato la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto fissato per giugno per una cifra complessiva da 15 milioni di euro.

Si è parlato di un possibile ritorno all'Empoli e dell'interesse dello Spezia, ma il club che potrebbe avere qualche arma in più sarebbe il Torino. I granata cercano rinforzi da regalare a Ivan Juric in quella zona del campo.

Il tentativo del Torino

Inter e Torino, dunque, tra qualche mese potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Kristjan Asllani, che in granata troverebbe sicuramente più spazio rispetto a quanto successo fino ad ora a Milano, dove ha giocato soltanto due partite da titolare, in campionato.

Si parla di una possibile cessione in prestito, ma non è da escludere uno scambio con Sasa Lukic, che sembra in rotta con il Toro, visto che non è stato ancora trovato l'accordo per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno.

In questo modo i granata non perderebbero un calciatore a zero e il club meneghino potrebbe non realizzare una minusvalenza, dando un valore di almeno 15 milioni di euro a entrambi i cartellini.

Ovviamente, affinché ciò sia possibile, servirebbe che il club meneghino riscatti Asllani anticipatamente dai toscani, per poi girarlo al Torino. Tutto è in divenire e nulla da escludere, neanche che questo malumore possa rientrare, con Asllani che resterebbe all'Inter per giocarsi le proprie carte, almeno fino a giugno.