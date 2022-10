Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è stato a lungo vicino all'addio già la scorsa estate. Alla fine non se n'è fatto nulla, ma la cessione potrebbe essere stata rinviata soltanto di qualche mese. Al Manchester United ormai l'avventura sembra essere arrivata al capolinea, come dimostra l'ultimo provvedimento del tecnico Ten Hag, che lo ha messo fuori rosa per aver lasciato la panchina prima della fine della partita nel corso del match contro il Tottenham, vinto 2-0 dai Red Devils.

In Italia sembrano essere due le società che potrebbero pensare all'attaccante. Si tratta dell'Inter, soprattutto se dovesse cedere Joaquin Correa, che piace al Newcastle, e del Napoli, che sembrava vicino al suo acquisto già un paio di mesi fa.

La strategia dell'Inter

Il nome di Cristiano Ronaldo potrebbe tornare a caratterizzare le voci di mercato tra qualche mese, precisamente a gennaio. Il portoghese ormai è alla fine della sua avventura al Manchester United e il suo agente avrebbe già cominciato a lavorare per trovare una soluzione per il suo assistito, anche se già la scorsa estate non è stato semplice.

L'attaccante vorrebbe giocare ancora in Champions League, e possibilmente in un club di vertice di un campionato top d'Europa.

Proprio per questo non è da escludere un approdo in Serie A, con Jorge Mendes che avrebbe avuto anche dei contatti con l'Inter. I nerazzurri, d'altronde, potrebbero liberare uno slot in avanti con la cessione di Joaquin Correa, che piace al Newcastle, e con CR7 avrebbe un attacco di livello assoluto completato da Dzeko, Lukaku e Lautaro Martinez.

I nerazzurri sarebbero pronti a non chiudere le porte ad un ipotetico arrivo all'ombra del Duomo di Cristiano Ronaldo ma ad una sola condizione. Tralasciando il cartellino, con il Manchester United pronto a liberarlo a parametro zero con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, il club meneghino ha posto il tetto massimo di ingaggio tra gli 8,5 e i 9 milioni di euro, praticamente lo stesso percepito attualmente da Big Rom che, grazie al decreto Crescita, peserebbe per massimo 11-12 milioni al lordo sulle casse.

C'è anche il Napoli

Anche il Napoli potrebbe pensare di fare il colpaccio a gennaio per dare l'assalto definitivo allo scudetto. Gli azzurri, infatti, hanno strappato il pass per gli ottavi di finale di Champions League e sono in piena lotta per il titolo. Per questo motivo potrebbero pensare di regalarsi Cristiano Ronaldo, ma anche gli azzurri non vogliono andare oltre un ingaggio da 8-9 milioni netti, che rappresenterebbe comunque un'eccezione sul monte ingaggi.