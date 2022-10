L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe riaccendersi la pista che porterebbe a Luka Jovic. Nelle idee nerazzurra, visto che Joaquin Correa e Dzeko potrebbero non essere confermati, ci sarebbe anche il giovane Christian Kouamé della Fiorentina che piacerebbe a Inzaghi perché in grado di interpretare vari ruoli nel reparto offensivo. Continuano, invece, i sondaggi per la corsia mancina dove sia Alfonso Pedranza che Alejandro Grimaldo verrebbero seguiti da Giuseppe Marotta, ma anche dalla Juventus.

L'Inter sonda due attaccanti ora alla Fiorentina

L'idea della società presieduta dagli Zhang sarebbe quella di ringiovanire il reparto offensivo che, nella prossima stagione, potrebbe confermare soltanto Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Edin Dzeko non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza e avrebbe offerte dalla MLS League, mentre Joaquin Correa potrebbe essere messo sul mercato già a gennaio poiché non avrebbe soddisfatto le pretese dello staff tecnico. Sulle sue tracce ci sarebbe il Newcastle. L'Inter potrebbe pensare a Luka Jovic, in prestito alla Fiorentina ma di proprietà del Real Madrid. Il suo contratto scadrà nel 2024 ma i toscani potrebbero non effettuare il diritto di riscatto.

Il serbo avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro.

La seconda idea del club presieduto dagli Zhang sarebbe targata Christian Kouamé. Il giocatore potrebbe agire sia da esterno offensivo che da seconda punta e avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro. La strategia dei nerazzurri potrebbe prevedere uno scambio con Stefano Sensi.

Il centrocampista, ora in forza al Monza, potrebbe ritornare alla Pinetina ma non per essere confermato nel nuovo progetto tecnico. Vincenzo Italiano, allenatore del club di Rocco Commisso, lo stima da tempo perché lo riterrebbe fondamentale per il suo 4-3-3 ma è possibile che l'Inter debba aggiungere un conguaglio economico di circa 12 milioni di euro a favore dei toscani.

Grimaldo e Pedraza per la sinistra

L'Inter starebbe valutando anche dei terzini sinistri se dovesse partire Robin Gosens. Il tedesco non ha avuto un buon rendimento ed è stato scavalcato nelle gerarchie da Federico Dimarco. I nerazzurri seguirebbero da tempo Pedraza del Villarreal ma la valutazione sarebbe di circa 30-40 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbe da tempo anche la Juventus che, così come Giuseppe Marotta, avrebbe intensificato i contatti con Alejandro Grimaldo del Benfica. Quest'ultimo ha il contratto in scadenza e potrebbe essere ingaggiato a parametro zero a fine stagione.