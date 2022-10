Mercoledì 26 ottobre, alle ore 18:45, si giocherà Inter-Viktoria Plzen, match valido per il 5° turno del gruppo C di Champions League 22/23. I nerazzurri, nella scorsa giornata, hanno pareggiato per 3-3 al Camp Nou contro il Barcellona di Xavi: in goal Dembele e Lewandowski (doppietta) per i blaugrana, mentre la squadra di Simone Inzaghi è andata a segno con Lautaro, Barella e Gosens. Il Viktoria, invece, ha subito una sconfitta casalinga per 4-2 contro il Bayern Monaco di Nagelsmann: in rete Goretzka (doppietta), Muller e Mane per i bavaresi ai quali hanno inutilmente replicato i cechi con Kliment e Vlkanova.

Dove vederla: la gara tra Inter e Viktoria Plzen sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.

Inter, ballottaggio Acerbi-De Vrij in difesa

Simone Inzaghi e la sua Inter saranno consapevoli che in caso di vittoria contro il Viktorka approderebbero agli ottavi di finale di Champions League 22/23. Per tentare di battere la compagine ceca, l'allenatore nerazzurro potrebbe puntare sul suo fedele 3-5-2, con Onana a difesa dei pali. Terzetto arretrato che, oltre ai probabili impieghi dal primo minuto di Bastoni e Skriniar, vedrà Acerbi e De Vrij contendersi una maglia da titolare, col difensore classe '88 ex Lazio che sembrerebbe avere più chance di essere impiegato negli undici iniziali.

Cerniera di centrocampo che, invece, sarà presumibilmente composta da Dumfries e Gosens come esterni, mentre al centro del reparto potrebbero piazzarsi Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con quest'ultimo che dovrebbe prendere il posto dell'infortunato Brozovic. Pochi dubbi, in ultimo, per il tandem offensivo della squadra milanese che sarà formato da Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Viktoria Plzen, 4-2-3-1 per Bìlek

Mister Bìlek e il suo Viktoria Plzen si sono ritagliate la nome di cosiddetta squadra materasso del girone C, avendo ottenuto zero punti in quattro match disputati sino a ora. Per provare a mettere i bastoni tra le ruote all'Inter, l'allenatore di Praga potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Stanek in porta.

Difesa a quattro che avrà buone di essere composta, almeno inizialmente, da Jemelka e Havel ai lati, con Hejda e Pernika che andranno a piazzarsi al centro. Bucha e Kalvach, intanto, dovrebbero essere i titolari della linea mediana, nel frattempo Vlkanova, Sykora e Mosquera potrebbero essere impiegati dal primo minuto come trequartisti. Il vertice offensivo della squadra ceca, in ultimo, sarà probabilmente Tomas Chory.

Le probabili formazioni di Inter-Viktoria Plzen:

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi (De Vrij), Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; L. Martinez, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Jemelka; Bucha, Kalvach; Vlkanova, Sykora, Mosquera; Chory. Allenatore: M. Bìlek.