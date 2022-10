L'Inter potrebbe già pensare alle offerte in arrivo nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Manchester United sarebbe piombato su Milan Skriniar. Lo slovacco ha il contratto in scadenza nel 2023 e piacerebbe anche al Paris Saint Germain. Nel 2023 scade in contratto di Stefan De Vrij che potrebbe essere sostituito in futuro da Nathan Akè del Manchester City. A gennaio, invece, il Tottenham potrebbe bussare alle porte nerazzurre per assicurarsi il cartellino di Marcelo Brozovic. Sempre gli Spurs potrebbero poi cedere Lucas Moura al Milan di Stefano Pioli.

Il Manchester United accetterebbe lo scambio per Skriniar

Inter e Manchester United potrebbero mettere a segno uno scambio che riguarderebbe Milan Skriniar ed Anthony Martial. I Red Devils vorrebbero potenziare la difesa con lo slovacco che sarebbe seguito anche dal Paris Saint Germain. Offrirebbero il cartellino dell'ex Monaco ma anche quello di Donny Van de Beek, che non si sarebbe mai ambientato in Premier League. La valutazione di Skriniar sarebbe di circa 60 milioni di euro ma la stima potrebbe crollare perché ha il contratto in scadenza che gli permetterebbe di svincolarsi nel prossimo anno. Il club milanese potrebbe offrirgli un rinnovo ma, in caso di cessione, preferirebbe monetizzare ed evitare contropartite tecniche.

I discorsi potrebbero intensificarsi a gennaio.

Akè se dovesse partire De Vrij

Nel 2023 scade anche il contratto di Stefan De Vrij. L'olandese potrebbe liberarsi a parametro zero ma l'Inter avrebbe già individuato il possibile sostituto. Si tratterebbe di Akè del Manchester City che non è molto utilizzato da Pep Guardiola. La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro e piacerebbe perché in grado di giocare come centrale di difesa sia a quattro che a tre.

Brozovic sarebbe richiesto da Conte

Il Tottenham, sotto espressa richiesta di Antonio Conte, potrebbe bussare alle porte dell'Inter già a gennaio per assicurarsi le prestazioni di Marcelo Brozovic. Il croato ha rinnovato il contratto con i nerazzurri fino al 2026 ma potrebbe essere sacrificato in caso di offerta allettante. La sua valutazione sarebbe di circa 60 milioni di euro, cifra che permetterebbe agli Zhang di risolvere parte dei problemi economici.

Gli Spurs non avrebbero problemi a formulare offerte e potrebbero anche puntare sulla possibile cessione di Lucas Moura. Il brasiliano non sarebbe centrale nel progetto di Antonio Conte e potrebbe trasferirsi al Milan. La squadra allenata da Stefano Pioli vorrebbe ingaggiarlo dopo l'infortunio di Saelemaekers. Moura ha il contratto nel 204 ed una valutazione di circa 15 milioni di euro.