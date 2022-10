L'Inter è chiamata a una reazione già nella gara di Champions League contro il Barcellona. Dopo la sconfitta rimediata contro la Roma, Simone Inzaghi potrebbe fare a meno anche di Lautaro Martinez, uscito dal campo con un fastidio muscolare ai flessori. In vista del prossimo match, però, potrebbe ritornare tra i pali Andrè Onana. L'ex Ajax potrebbe essere scelto contro la formazione di Xavi ma le intenzioni di Inzaghi si capiranno meglio dal prossimo match di campionato contro il Sassuolo. Questo perché la società avrebbe chiesto all'allenatore di chiarire la posizione sul portiere titolare.

La scelta definitiva dovrebbe ricadere comunque su Handanovic che è stato preferito al collega camerunese da inizio stagione. Bisognerà inoltre capire quali saranno le condizioni di Lautaro Martinez perché il suo forfait potrebbe inguaiare ulteriormente Inzaghi, che avrebbe poi a disposizione soltanto Edin Dzeko e Joaquin Correa. Il numero 10 argentino potrebbe essere accostato anche alle voci di mercato in arrivo dall'Inghilterra, sponda Tottenham. Non dovrebbe farcela a recuperare neanche Romelu Lukaku, ancora alle prese con il problema muscolare da più di un mese.

Il Tottenham ci prova per Lautaro

Secondo quanto riportato dagli ultimi aggiornamenti, il club che milita in Premier League avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Lautaro Martinez sotto espressa richiesta di Antonio Conte.

Gli Spurs, che hanno Fabio Paratici come direttore sportivo, potrebbero mettere sul piatto circa 60 milioni di euro più il cartellino di Ryan Sessegnon - giovane e talentuoso terzino inglese capace di giocare a tutta fascia - per convincere l'Inter a cedere l'ex Racing che ha rinnovato nella scorsa stagione il suo contratto fino al 2026.

I nerazzurri non vorrebbero cederlo perché Martinez è ritenuto un calciatore fondamentale per il progetto della squadra. La situazione finanziaria degli Zhang non è florida e, quindi, tutte le offerte allettanti potrebbero essere prese in considerazione.

Inter, in arrivo probabili offerte anche per Dumfries e Skriniar

La proprietà asiatica, però, preferirebbe monetizzare l'intera cifra della valutazione se dovesse decidere di cedere Lautaro Martinez il cui costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 75 milioni di euro.

L'operazione, se dovesse essere imbastita, potrebbe partire non prima della prossima estate. A gennaio, invece, delle proposte potrebbero arrivare per Denzel Dumfries e Milan Skriniar. Sulle loro tracce ci sarebbero da tempo club come Chelsea e Paris Saint Germain. Il primo sarebbe valutato circa 50 milioni di euro mentre il secondo 60 milioni di euro. Lo slovacco ha però il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe svincolarsi a parametro zero al termine della stagione.