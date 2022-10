In casa Inter, se da un lato si guarda al campo e alla rincorsa in campionato dopo un inizio difficile, dall'altro si cominciano a programmare le prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri si stanno dunque guardando intorno in cerca di rinforzi il tutto per sfruttare al meglio possibili occasioni di mercato. Una di queste potrebbe arrivare proprio dalla Fiorentina e da uno dei protagonisti del match vinto ieri dai nerazzurri al Franchi per 4-3. Si tratta di Luka Jovic, che ha segnato il gol del momentaneo pareggio del 3-3 e che piacerebbe al club meneghino come rinforzo in attacco alla luce del probabile addio a fine stagione di Edin Dzeko.

Anche la Juventus è alla ricerca di rinforzi, in particolare sugli esterni visto che la prossima estate potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione con diversi giocatori in uscita. Tra i nomi sondati dalla società bianconera ci sarebbe quello di Wilfried Singo, che potrebbe lasciare il Torino.

Inter su Jovic

Ieri nel match tra Fiorentina e Inter uno dei protagonisti è stato Luka Jovic, autore del gol del momentaneo 3-3 con una grandissima girata da vero centravanti. L'attaccante, al momento dell'esultanza, non ha nascosto il proprio malcontento per le critiche di queste settimane, facendo il gesto di 'Parole, parole' con la mano.

Proprio i nerazzurri seguirebbero con interesse il centravanti, visto che potrebbe andare via Edin Dzeko, in scadenza di contratto a giugno, con le trattative per il rinnovo che non sono ancora partite.

Non è da escludere che il club meneghino possa fare un tentativo perfino a gennaio per lo stesso Jovic, anche se l'affare non è semplice e molto dipenderà dalle ambizioni della Fiorentina.

Il giocatore ha un contratto fino a giugno 2024 con opzione per altri due anni ma non è escluso anche un accordo per la risoluzione del contratto a gennaio.

A quel punto l'Inter proverebbe a regalare a Simone Inzaghi un innesto di livello a stagione in corso per arricchire il reparto avanzato che potrebbe anche vedere la partenza di Joaquin Correa.

Juventus su Singo

La Juventus è alla ricerca di esterni in difesa in vista della prossima stagione dato che sono in uscita Juan Cuadrado e Alex Sandro, entrambi in scadenza di contratto a giugno.

L'ultimo nome sondato dai bianconeri sarebbe quello di Wilfried Singo, che tra l'altro piace anche all'Inter. I rapporti con il Torino sono buoni, come dimostra l'affare Bremer. I granata hanno fissato il prezzo dell'esterno ivoriano, che sarà ceduto soltanto dinanzi ad una proposta tra i 18 e i 20 milioni di euro. Il giocatore d'altronde ha il contratto in scadenza a giugno ma il club di Cairo eserciterà l'opzione di rinnovo per non perderlo a parametro zero.