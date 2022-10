Continua la telenovela Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese non riesce a ritagliarsi uno spazio importante nel nuovo Manchester United di Ten Haag che sta puntando su altri calciatori come Anthony e Rashford. Per questo, potrebbe lasciare l'Inghilterra per provare a ritornare importante in altre realtà europee.

Inter, suggestione Ronaldo per l'attacco

Stando alle indiscrezioni notizie di mercato, CR7 potrebbe cambiare maglia in questa seconda parte di stagione e tra i club sondati per un suo trasferimentp ci sarebbe anche l'Inter. Tale ipotesi sembra comunque solo una suggestione (come si era rivelata quello che lo accostava al Napoli in estate).

I costi dell'operazione legati all'ingaggio rendono complicatissimo l'arrivo del fuoriclasse portoghese a Milano. Inoltre, un suo possibile arrivo potrebbe spostare gli equilibri di un reparto offensivo che ultimamente sta rendendo piuttosto bene.

Se Ronaldo è quasi solo un sogno, il club nerazzurro potrebbe effettuare comunque qualche modifica nel reparto offensivo. Infatti, potrebbe partire il "Tucu" Correa, il quale sarebbe finito nel mirino del Newcastle che potrebbe mettere sul piatto una cifra importante per puntellare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Eddie Howe. Con un'offerta attorno ai 25-30 milioni di euro, i nerazzurri potrebbero decidere di cedere l'argentino e puntare su profili giovani e di prospettiva, come ad esempio Armando Broja, attaccante albanese che potrebbe lasciare il Chelsea già a gennaio.

Oltre Broja, l'Inter valuta anche il profilo di Noah Okafor, attaccante austriaco del Salisburgo.

Inter, idea Gayà per la fascia mancina

Oltre a un possibile colpo in attacco, l'Inter starebbe valutando l'acquisto di un esterno offensivo. Infatti, resta in bilico la posizione di Robin Gosens che potrebbe lasciare Milano nella finestra invernale di mercato di fronte a offerte importanti.

Tra i possibili sostituti spunta Josè Gayà, esterno spagnolo e capitano del Valencia. Nonostante un ruolo importante nella squadra guidata da Gennaro Gattuso, il numero 14 potrebbe decidere di non rinnovare il proprio contratto con il club spagnolo che scade nel 2023. In caso di mancato accordo, i nerazzurri potrebbero virare sull'esterno, seguito anche da alcune big di Spagna come Barcellona ed Atletico Madrid.

Altra candidatura da tenere sotto osservazione è quella di Alfonso Pedraza, che sta offrendo ottime prestazioni con il Villarreal. Il "Sottomarino giallo" valuta l'esterno mancino non meno di 25 milioni di euro. Infine, sullo sfondo Alex Grimaldo del Benfica e Ramy Bensebaini che rappresentano delle ottime soluzioni a parametro zero per l'estate, entrambi sono stati accostati anche alla Juve