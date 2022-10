La Juventus nel 2018 e nel 2020 fu vicina all'acquisto anche di Erling Haaland, il norvegese negli obiettivi della società bianconera sarebbe dovuto crescere nell'under 23 bianconera prima del passaggio in prima squadra. Il giocatore non accettò l'offerta preferendo andare a giocare titolare in un campionato meno competitivo come quello austriaco. Due stagioni al Salisburgo prima dell'approdo al Borussia Dortmund a gennaio 2020, anche in questo caso i bianconeri furono beffati, in quanto il giocatore accettò l'offerta dei tedeschi. La Juventus decise di investire su Dejan Kulusevski, che non è riuscito ad incidere come ci aspettava prima del trasferimento al Tottenham.

A parlare di Haaland è stata di recente Rafaela Pimenta, agente sportivo del giocatore, che ha sottolineato come la Juventus passò per il suo ufficio per parlare di Haaland. Rimase però solo una chiacchierata, considerando che poi il giocatore decise di accettare l'offerta del Salisburgo nel 2018.

L'agente sportivo Pimenta ha parlato di Haaland

'Haaland vicino alla Juve? Non parlammo di lui, ma passarono in ufficio e quando eravamo lì nacque l'idea di parlare del giocatore, dopo averlo chiamato. Successivamente lo hanno chiesto', sono queste le dichiarazioni di Rafaela Pimenta in una recente intervista a Sky Sport.

L'agente sportivo non ha voluto parlare della presunta clausola rescissoria nel contratto con il Manchester City a favore di un suo approdo al Real Madrid.

In merito al suo rapporto professionale con Raiola ha aggiunto: 'Le ultime parole che mi ha detto? Sono le cose che mi diceva sempre, mi ha chiesto solo questa cosa in vita sua: "Devi essere felice, devi fare il tuo bene'. Su de Ligt ha invece sottolineato che era arrivato il momento di una nuova esperienza professionale. Non poteva mancare poi un riferimento a Donnarumma, ha aggiunto: 'Decisione giusta quella di approdare al Paris Saint Germain, è felice, gioca'.

La Juventus potrebbe fare un'offerta per Simmons

L'agente sportivo ha voluto parlare anche di due talenti gestiti da lei, ovvero di Xavi Simmons e di Arsene Zakharyan. Proprio l'olandese è stato avvicinato di recente alla Juventus. Attualmente al Psv Eindhoven, sta disputando una stagione importante fra gol e assist. Si parla di una possibile offerta della società bianconera per il giocatore, agevolata anche dal rapporto professionale ideale con l'agente sportivo.

Le ultime notizie di mercato però confermano come però il Paris Saint Germain, ex società in cui giocava l'olandese, abbia una sorta di diritto di prelazione per il suo acquisto anche se non sono arrivate conferme in merito. Il classe 2003 può giocare trequartista e punta essendo bravo negli assist e nei gol come dimostra la stagione fino ad adesso disputata dal giocatore.