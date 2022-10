In queste ore la Juventus è a Lisbona e si sta preparando in vista della fondamentale sfida contro il Benfica. Per questo match Massimiliano Allegri non ha a disposizione Leandro Paredes, Federico Chiesa, Paul Pogba, Mattia De Sciglio, Angel Di Maria e Bremer. Il tecnico livornese è intenzionato a puntare ancora sul 3-5-2. Infatti, con questo sistema di gioco la Juventus sembra aver trovato il giusto equilibrio. In particolare, in mezzo al campo verrà confermata la linea composta da Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Infatti, nelle gare contro Torino e Empoli questi tre giocatori hanno dato la giusta spinta alla squadra e in particolare il numero 5 juventino e il francese sono stati tra i migliori in campo.

Per questo motivo, Massimiliano Allegri confermerà Manuel Locatelli in cabina di regia e ai suoi lati ci saranno Weston McKennie e Adrien Rabiot.

In attacco torna Milik

La Juventus in queste settimane ha trovato il giusto equilibrio con il 3-5-2. Infatti, con questo sistema di gioco i bianconeri riescono ad esprimersi al meglio e Massimiliano Allegri andrà avanti su questa strada. In difesa, però, rispetto alla gara contro l'Empoli ci sarà l'inserimento di Alex Sandro al posto di Daniele Rugani. L'altra novità di formazione sarà in attacco dove ci sarà il ritorno di Milik. Il numero 14 juventino, contro l'Empoli è stato in panchina e ha riposato: al suo posto ha giocato Moise Kean che ha anche fatto gol.

Il polacco, contro il Benfica affiancherà Dusan Vlahovic. Gli attaccanti bianconeri saranno fondamentali contro i portoghesi perché questo match per la Juventus è decisivo per mantenere vive le speranze di qualificazione. In caso di vittoria i bianconeri avrebbero ancora residue possibilità di passare il turno agli ottavi anche se non dipenderà totalmente da loro.

Bonucci guiderà la difesa

La Juventus nel match contro il Benfica è chiamata ad una vittoria per conservare le speranze di qualificazione. In questo match sarà fondamentale l'esperienza di alcuni suoi giocatori e in particolare a guidare la squadra ci sarà il Capitano Leonardo Bonucci. In difesa insieme al numero 19 juventino ci saranno Danilo e Alex Sandro.

A centrocampo sulle fasce agiranno Juan Cuadrado e Filip Kostic, in mezzo toccherà a Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. A completare l'undici della Juventus ci saranno Dusan Vlahovic e Arek Milik. In ogni caso Massimiliano Allegri scioglierà i dubbi di formazione poco prima della partita.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.