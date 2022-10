In casa Juventus sarebbe arrivata un'altra brutta notizia. Infatti, stando a quanto rivelato da Sky Sport, Weston McKennie avrebbe accusato un problema muscolare al retto femorale della coscia destra. Adesso l'americano dovrebbe saltare il match di Champions League contro il Paris Saint - Germain ed è possibile che debba stare fermo circa 15 giorni. Dunque, la notizia dell'infortunio di Weston McKennie si aggiunge a quella dello stop di Samuel Iling-Junior. In casa Juventus non c'è pace e il numero degli infortunati sale a dieci. Adesso resta da capire se qualcuno recupererà almeno per il match contro l'Inter del 6 novembre.

Juventus in emergenza totale

La lista degli infortunati della Juventus si allunga sempre di più e contro il Paris Saint - Germain mancheranno Federico Chiesa, Paul Pogba, Leandro Paredes, Gleison Bremer, Angel Di Maria, Mattia De Sciglio, Weston McKennie, Samuel Iling-Junior, Dusan Vlahovic, Marley Akè e Kaio Jorge. Dalla lista degli assenti dovrebbe uscire Manuel Locatelli che contro il Lecce era indisponibile per problemi personali. Dunque, il numero 5 juventino in Champions potrebbe tornare a disposizione visto che ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Perciò Locatelli dovrebbe essere in campo mercoledì 2 ottobre. In ogni caso Massimiliano Allegri è in emergenza totale e la rosa è davvero all'osso.

Adesso resta da capire se qualche giocatore potrà recuperare in vista del match del 6 novembre contro l'Inter. Per questa sfida la speranza è di riavere Dusan Vlahovic, Angel Di Maria e Gleison Bremer. Ma per sapere se ce la faranno bisognerà attendere i prossimi giorni. In ogni caso le assenze stanno affliggendo tutti i reparti e il numero dei problemi muscolari sta aumentando.

La speranza è che dopo la pausa per il mondiale questa situazione possa non ripetersi più.

Contro il Paris Saint - Germain si cercherà la qualificazione all'Europa League

La Juventus è già eliminata aritmeticamente dalla Champions League. Ma la squadra di Massimiliano Allegri spera di poter centrare almeno l'approdo in Europa League.

La Juventus, però, contro il Paris Saint - Germain dovrà fare a meno di diversi giocatori perciò è possibile che trovino spazio tanti giovani. Anche perché dopo la gara contro il PSG, i bianconeri affronteranno l'Inter. Dunque, Massimiliano Allegri, in Champions League, non dovrebbe schierare i giocatori che non sono al meglio. Adesso il tecnico livornese avrà a disposizione alcuni giorni per decidere quale formazione schierare contro il PSG. Ma la priorità della Juventus deve essere necessariamente il campionato visto che in Serie A possono essere centrati ancora diversi obiettivi.