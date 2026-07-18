La Juventus prepara una vera e propria rivoluzione sul fronte calciomercato. Una rivoluzione che potrebbe riguardare anche il centrocampo e soprattutto Khephren Thuram, nel mirino di diversi top club europei. I bianconeri potrebbero prendere in considerazione offerte importanti e valutano quindi delle alternative. Tra queste, resta viva la pista che porta a Davide Frattesi in uscita dall'Inter.

Thuram può partire, i bianconeri valutano Frattesi come sostituto

Il centrocampista francese potrebbe essere sacrirficato per finanziare il mercato in entrata e manterene gli altri pezzi pregiati dell'organico.

Oltre alla Roma che potrebbe inserirsi in caso di cessione di Manu Kone, non svaniscono i sondaggi provenienti dalla Premier League, in particolare di Liverpool e Manchester United. Di fronte ad un'offerta attorno ai 40-45 milioni, il club bianconero potrebbe prendere in considerazione una cessione.

Per questo si valuta eventuali sostituti. Oltre Kessie che resta nei radar, la Vecchia Signora non ha ancora mollato la pista che porta a Davide Frattesi non intoccabile all'Inter e già corteggiato nella passata sessione invernale. Il club nerazzurro valuta il centrocampista italiano tra i 22-25 milioni di euro, con la Juve che non avrebbe difficoltà a soddisfare la richieste economica dell'Inter, proprio tramite l'eventuale cessione di Thuram.

Frattesi potrebbe ricoprire un ruolo importante nello scacchiere di Luciano Spalletti che già in Nazionale ha dimostrato di apprezzare le caratteristiche del classe 99. Fisicità, duttilità nel giocare sia a due che come mezz'ala e soprattutto ottima capacità realizzata.

Pressing dell'Atletico per Nico Gonzalez

Uno dei temi in casa Juventus è rappresentato dalla possibile permanenza di Nico Gonzalez. Mister Luciano Spalletti apprezza la duttulità dell'argentino ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino. Infatti, stando alle ultime notizie l'Atletico Madrid vorrebbe riportare l'ex Fiorentina alla corte del Cholo Simeone che lo ritiene un elemento importante per il suo sistema di gioco.

I Colchoneros restano quindi in forte pressing sul classe 98 e vorrebbero trovare una quadra economica con la Vecchia Signora per un suo eventuale ritorno.

La Juve non farà però sconti dal punto di vista del cartellino che si aggira attorno ai 25-28 milioni di euro, cifra che al momento l'Atletico non vorrebbe spendere. I prossimi giorni saranno quindi fondamentale per capire la fattibilità dell'affare.

L'eventuale cessione di Nico potrebbe permettere alla Juventus di completare alcune operazioni in entrata come quella di Mateo Pellegrino e Kolo Muani.