Secondo recenti indiscrezioni riportate dal Daily Mail, Antonio Conte non vorrebbe rinnovare il proprio contratto con il Tottenham per raggiungere nuovamente la Juventus. Stando invece a quanto trascritto dal Telegraph, Thomas Tuchel potrebbe respingere la chiamata dell'Aston Villa spinto dalla medesima intenzione del tecnico di Lecce. Insomma, due nomi che sembrano più che papabili per il post Massimiliano Allegri sulla panchina della Vecchia Signora.

Dall'Inghilterra vorrebbero Antonio Conte pronto a non rinnovare con il Tottenham per tornare alla Juventus

Il nome di Antonio Conte ultimamente è riecheggiato con insistenza tra le mura della Continassa. I risultati altalenanti della compagine bianconera uniti ad una fronda di tifosi e dirigenti della Vecchia Signora che vorrebbero Massimiliano Allegri esonerato, avrebbero dunque acceso le indiscrezioni di un ritorno di fiamma del manager salentino che attualmente guida il Tottenham. Ad alimentare ulteriormente queste voci, ci ha pensato oggi il quotidiano britannico Daily Mail, secondo il quale Conte sarebbe pronto a fare il suo rientro in Italia proprio sulla panchina della formazione piemontese.

L'allenatore leccese, sempre secondo il Daily Mail, avrebbe deciso di lasciare gli "Hotspurs" in quanto non vedrebbe nel futuro immediato quel piano di crescita necessario per giocarsela fino alla fine per il titolo della Premier League. Conte vorrebbe dunque non rinnovare il contratto che andrà in scadenza con il Tottenham nel prossimo giugno del 2023, liberandosi così in estate a parametro 0.

Sullo sfondo la Juventus che sogna di tornare ad essere competitiva e che vorrebbe reinserire sulla propria panchina un uomo dal DNA caratteristico dei bianconeri. Pavel Nedved, amico intimo del tecnico pugliese, potrebbe così fungere da trait d'union tra Conte e Andrea Agnelli, due che visti gli avvenimenti del passato non si sarebbero lasciati in piena armonia.

Juventus, l'alternativa a Conte qualora Allegri venisse esonerato potrebbe essere Thomas Tuchel

Qualora decidesse davvero di allontanare Massimiliano Allegri per mancanza di risultati, la Juventus osserverebbe anche altre figure oltre a quella di Antonio Conte. Secondo quanto trascritto dal quotidiano Telegraph, una di queste sarebbe Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco, esonerato da poche settimane dal Chelsea, sarebbe uno dei candidati a succedere alla panchina di Steven Gerrard, anch'esso sollevato dall'incarico dall'Aston Villa. Tuttavia, le volontà del manager teutonico sarebbero distanti da quelle dei "Villans" poiché lo stesso Tuchel aspirerebbe ad una chiamata di un top club europeo, tra i quali ci sarebbe di diritto anche la Juventus.