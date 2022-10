In queste ore, la Juventus ha fatto le ultime prove tattiche in vista della gara contro il Maccabi Haifa. Massimiliano Allegri ha voluto valutare alcune situazioni, anche perché ci sono tanti impegni e qualche giocatore ha bisogno di essere gestito. In particolare, contro il Maccabi Haifa, l'allenatore della Juventus farà rifiatare Arek Milik. Il polacco partirà dalla panchina perché non è al meglio. Inoltre, i bianconeri ritroveranno Angel Di Maria che in campionato è squalificato. Questo consentirà ad Allegri di alternare El Fideo e Milik. Anche in difesa ci sarà qualche novità e lo staff tecnico starebbe pensando di fare rifiatare uno fra Leonardo Bonucci e Gleison Bremer.

Ballottaggio in difesa

Massimiliano Allegri, in queste ultime ore, sta riflettendo di attuare un cambio in difesa visti i tanti impegni. La Juventus, sabato 8 ottobre, giocherà contro il Milan e per questo motivo l'allenatore potrebbe pensare di far riposare uno fra Leonardo Bonucci e Gleison Bremer. Solo uno dei due giocherà contro il Maccabi Haifa, mentre l'altro centrale sarà Danilo. Questo consentirà l'ingresso nel pacchetto arretrato di Mattia De Sciglio che si muoverà sulla sinistra, mentre sulla corsia di destra tornerà Juan Cuadrado. Chi invece godrà di un turno di riposo sarà Alex Sandro che probabilmente tornerà tra i titolari contro il Milan. Anche a centrocampo ci sarà qualche novità, in particolare ci sarà il ritorno di Leandro Paredes che giocherà con Weston McKennie e Adrien Rabiot.

Manuel Locatelli e Fabio Miretti partiranno dalla panchina. In avanti, invece, si va verso il tridente formato da Angel Di Maria, Dusan Vlahovic e Filip Kostic.

Torna Di Maria

In queste settimane, Angel Di Maria ha avuto la possibilità di lavorare poiché in campionato era squalificato. El Fideo ha scontato solo uno dei due turni presi in seguito al rosso rimediato contro il Monza.

Dunque, Di Maria salterà anche la gara contro il Milan. Questo, però, sta permettendo al numero 22 della Juventus di allenarsi e ritrovare la forma fisica. Infatti, dopo l'infortunio accusato a metà agosto, Di Maria ha fatto fatica a ritrovare la condizione perciò, questo stop causa squalifica gli sta consentendo di lavorare con continuità.

Adesso, El Fideo tornerà tra i titolari nel match di Champions League contro il Maccabi Haifa. Contro gli israeliani, la Juventus si aspetta molto da Di Maria, anche perché lui è uno dei giocatori più esperti in campo europeo all'interno della rosa bianconera. El Fideo giocherà sulla destra nel tridente scelto da Massimiliano Allegri per il match contro il Maccabi Haifa.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Danilo, De Sciglio; McKennie, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic.