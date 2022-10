L'Inter prepara una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione estiva di mercato. In particolare, i nerazzurri potrebbero cambiare molto in difesa con Stefan De Vrij e Milan Skriniar che potrebbero lasciare Milano al termine della stagione.

Inter, idea Bijol per rinforzare la difesa

Viste le situazioni dei due centrali in bilico, la dirigenza dell'Inter sta osservando diversi profili per completare il reparto difensori e regalare a Inzaghi nuovi calciatori. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Bijol, centrale slovacco che sta sorprendendo tutti con la maglia dell'Udinese e che ha siglato il suo primo centro in campionato proprio contro la formazione nerazzurra.

Come sappiamo, l'Udinese è una bottega molto cara e potrebbe decidere di cedere il classe 99 solo di fronte ad un'offerta attorno ai 20-25 milioni di euro. Molto dipenderà dalle cessioni in casa Inter e dalle possibilità economiche che il club nerazzurro potrà avere nella prossima sessione estiva di mercato.

Oltre Bijol, la società interista guarda anche ad alcuni profili internazionali che militano nel campionato inglese. Stiamo parlando di Trevoh Chalobah già accostato ai nerazzurri nella precedente sessione di mercato, e Nathan Akè che in estate potrebbe lasciare il Manchester City di Pep Guardiola.

Inter, possibile interesse del Borussia per Calhanoglu

La rivoluzione estiva potrebbe coinvolgere anche il centrocampo con diversi calciatori che potrebbero ricevere offerte importanti sul mercato.

Tra questi c'è anche Hakan Calhanoglu, perno della mediana di Inzaghi che sarebbe finito nel mirino del Borussia Dortmund. Il club tedesco potrebbe cedere in estate il gioiello Joe Bellingham che sarebbe un obiettivo di mercato di Liverpool e Real Madrid, e per questo potrebbe virare sul fantasista turco per sostituirlo. La società giallonera potrebbe decidere di mettere sul piatto un'offerta importante per convincere l'Inter.

I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di cedere il numero venti, anzi starebbero valutando una nuova proposta per il rinnovo contrattuale così da blindarlo anche nella prossima estate. Molto però dipenderà dalle offerte che arriveranno anche per gli altri colleghi di reparto, in particolare per Nicolò Barella che sarebbe finito nel mirino del Tottenham di Antonio Conte.

Con un'offerta attorno ai 70 milioni di euro, i nerazzurri potrebbero decidere di sacrificare il centrocampista italiano per finanziare il mercato.

Al suo posto potrebbe arrivare Luis Alberto, pupillo di Inzaghi durante la sua esperienza a Roma.