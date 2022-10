L'Arsenal starebbe pensando di investire nel mercato di gennaio andando ad acquisire tre calciatori dalla nostra Serie A: si tratterebbe di Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli della Juventus e Milan Skriniar dell'Inter.

Una delle grandi squadre in Premier League che manca da troppo all'appuntamento per la vittoria finale è l'Arsenal: l'ultimo campionato che vinsero i "Gunners" risale infatti al 2003, la famigerata stagione in cui gli uomini di Wenger vennero soprannominati gli invincibili, in quanto capaci di non perdere neanche una partita.

La compagine londinese dunque, vorrebbe tornare ad alzare il trofeo più prestigioso in Gran Bretagna e per questo motivo, potrebbero investire un ingente somma di denaro già dal prossimo mercato di riparazione invernale.

Secondo le indiscrezioni trapelate dal quotidiano The Sun, gli obiettivi dell'Arsenal per rafforzare la propria rosa risulterebbero essere principalmente due, Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli. Entrambi in forza alla Juventus, rappresenterebbero per la formazione dei "cannonieri" delle opzioni giovani e di prospettiva, qualità imprescindibili per approdare nella formazione guidata da Mikel Arteta. Stando a quanto trapelato quindi, il club inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra importante per convincere Agnelli e soci a lasciar andare i due calciatori, circa 120 milioni di euro.

Una somma, che visti le ultime prestazioni di Vlahovic e Locatelli, potrebbe far tentennare una società che fino a qualche settimana fa riteneva intoccabili i due elementi succitati. Oltre a loro, l'Arsenal osserverebbe anche Milan Skriniar dell'Inter, con la volontà di blindare un reparto difensivo che mostra talvolta qualche lacuna.

Il discorso per lo sloveno sarebbe leggermente diverso rispetto ai due juventini, in quanto il difensore classe '95 andrà in scadenza di contratto con la compagine nerazzurra nel prossimo 2023 e qualora le parti non dovessero trovare un accordo per il rinnovo, allora i "Gunners" potrebbero strapparlo già da gennaio per una cifra più che scontata rispetto ai 60 milioni di euro che Marotta chiedeva la scorsa sessione di mercato estiva.

Arsenal, rinnovi in corso: Xhaka e Martinelli i prossimi che potrebbero prolungare il contratto

Restando in tema Arsenal, i "Gunners" stanno sorprendendo tutti in questo inizio campionato, avendo vinto 8 partite sulle 9 disputate. Questa serie di risultati, starebbe dunque convincendo la proprietà londinese a confermare alcuni calciatori che nel recente passato avrebbero rischiato il posto. Uno di questi, sarebbe Granit Xhaka, centrocampista accostato alla Roma con il contratto in scadenza nel 2024. Lo svizzero classe '92, potrebbe dunque rinnovare con la compagine inglese, andando a firmare un prolungamento che potrebbe legarlo a vita con i "Cannonieri". Discorso diverso, per questioni anagrafiche, varrebbe per Martinelli, giovane centranti con il contratto in scadenza tra due anni e che l'Arsenal vorrebbe blindare per il prossimo futuro.