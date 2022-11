Secondo il giornalista sportivo Paolo Bargiggia, Milinkovic-Savic non lascerà la Lazio a gennaio e l'eventuale passaggio del serbo alla Juventus potrebbe al limite avvenire nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Intanto alcuni rumor di mercato affermano che l'Arsenal sarebbe pronto a offrire a Claudio Lotito una cifra pari a 100 milioni di euro per Milinkovic-Savic.

Bargiggia su Juve e Milinkovic-Savic: 'Operazione si potrebbe fare nella prossima estate, non a gennaio'

La Juventus seguirebbe ormai da diversi anni il profilo di Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo della Lazio, che andrà in scadenza di contratto con la compagine biancoceleste nel 2024, sembrerebbe avere le volontà di cambiare aria per approdare in una big del calcio europeo: secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero anche dei contatti fra i bianconeri e l'entourage del giocatore.

Secondo il giornalista sportivo Paolo Bargiggia, l'affare tra Juventus e Lazio, non dovrebbe consumarsi nel prossimo mercato di riparazione invernale: "Credo che assolutamente non lascerà la Lazio a gennaio. Un club in una posizione di classifica così invitante difficilmente lascia andare un giocatore del genere. Poi Lotito quando non vuole lasciar partire un giocatore in passato è andato anche in tribunale con Pandev per esempio", sono queste le parole di Bargiggia ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

Il giornalista poi ha aggiunto sull'argomento: "Il gradimento della Juventus per Milinkovic c’è e penso se ne parlerà in estate quando magari la Juventus dovrà sostituire Rabiot".

Calciomercato, Milinkovic-Savic piacerebbe pure all'Arsenal

Secondo la stampa spagnola anche l'Arsenal sarebbe interessata al calciatore serbo in forza alla Lazio. Secondo quanto trapelato da Todofichajes.com quindi, i "Gunner" sarebbero pronti a investire per il centrocampista classe '95 ben 100 milioni di euro, la cifra che recentemente aveva chiesto Claudio Lotito per permettere la cessione del suo fuoriclasse.

Se cosi fosse, la Juventus difficilmente riuscirebbe a pareggiare l'offerta del club inglese e di conseguenza, Cherubini potrebbe spostare la sua attenzioni su altri profili. Uno di questi potrebbe essere N'Golo Kanté, mediano del Chelsea che a fine anno andrà in scadenza di contratto con i "Blues". Per non perderlo a parametro zero a giugno, la formazione londinese potrebbe cederlo già da gennaio e la Juventus potrebbe cogliere l'occasione.