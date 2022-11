Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato invernale. La società rossonera sta osservando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Stefano Pioli già nel mercato invernale, così da poter continuare a crescere e inseguire traguardi importanti sia in Italia che in Europa.

Milan, possibile cessione per Ballò Tourè: Gallo e Valeri nel mirino

Il club rossonero starebbe valutando delle eventuali cessioni di quei calciatori ormai fuori dal progetto. Oltre Bakayoko, il Milan potrebbe far partire anche Ballò Tourè che durante la sua esperienza in rossonero non è riuscito a ritagliarsi molto spazio.

L'ex Monaco è sempre uno degli obiettivi del Galatasaray che già in estate aveva provato ad intavolare una trattativa senza però portarla al termine. A gennaio, la situazione potrebbe cambiare con il Milan che potrebbe accontentarsi anche di un prestito con diritto.

Con l'eventuale cessione di Ballò Tourè, il Diavolo ritornerebbe sul mercato per acquistare un calciatore che possa svolgere il ruolo di vice Theo Hernandez. Tra i profili seguiti da Maldini e Massara sputa quello di Antonino Gallo che è diventato un punto fermo del Lecce di Baroni. Il classe 2000 sta offrendo ottime prestazioni e avrebbe attirato su di se l'interesse del club rossonero. Il Milan potrebbe provare ad intavolare una trattativa con il club ligure che però non ha intenzione di cedere i calciatori più importanti visto l'obiettivo salvezza da raggiungere.

Oltre Gallo, il Milan valuta anche il nome di Emanuele Valeri della Cremonese. L'esterno però è anche uno degli obiettivi di mercato della Lazio per rinforzare la fascia mancina.

Milan, idee Ceballos e Loftus-Cheek per l'estate

Il Milan pensa anche al futuro ed in particolare al mercato estivo. Uno degli snodi cruciali è rappresentato dall'acquisto di un grande centrocampista.

Tra i profili che il club rossonero continua a seguire c'è quello di Loftus-Cheek che ha impressionato la dirigenza del Diavolo nella doppia sfida di Champions League contro il Chelsea. I Blues non ritengono incedibile il centrocampista inglese che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro. Attenzione alla possibile concorrenza della Lazio che ha in Maurizio Sarri un grande estimatore del mediano del Chelsea.

Con l'eventuale cessione di Milinkovic Savic in estate, i biancocelesti potrebbero virare sul centrocampista inglese.

Il Milan guarda anche in Spagna e tiene sotto osservazione la situazione legata a Ceballos che dovrebbe lasciare il Real in estate. Lo spagnolo non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con i Blancos e potrebbe rappresentare una buona opportunità a costo zero per la mediana rossonera.