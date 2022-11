Inter, Juventus e Milan studiano il mercato del futuro ed avrebbero già individuato i profili per potenziare le rispettive rose. I nerazzurri potrebbero pensare ad uno scambio alla pari che riguarderebbe Stefano Sensi e Carlos Augusto ed avrebbero l'occasione Cristiano Ronaldo per l'attacco. I bianconeri vorrebbero rinforzare il centrocampo e sarebbero molto interessati alle prestazioni di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Idea De Vrij per il Milan che vorrebbe prelevarlo a parametro zero visto il contratto in scadenza nel 2023.

Possibile affare tra l'Inter ed il club di Berlusconi

Inter e Monza potrebbero mettere a segno uno scambio alla pari a fine stagione che riguarderebbe Stefano Sensi e Carlos Augusto. Il centrocampista, adesso infortunato, è in prestito nel club brianzolo e potrebbe essere la giusta contropartita per il terzino che tanto piace a Simone Inzaghi. L'esterno sarebbe un profilo adatto al progetto nerazzurro perché in grado di giocare come esterno nei cinque di centrocampo e come quarto di difesa. L'operazione avrebbe un costo complessivo di circa 10 milioni di euro.

Cristiano Ronaldo occasione per molti club

La società presieduta dagli Zhang potrebbe avere l'occasione di ingaggiare Cristiano Ronaldo. Il portoghese è senza squadra dopo aver rotto i rapporti con il Manchester United e sarebbe pronto ad una nuova avventura, anche se l'oneroso stipendio che percepisce costituisce un problema per molto club.

Il suo agente, Jorge Mendes, lo potrebbe proporre all'Inter se dovesse partire Lautaro Martinez a fine stagione. L'argentino avrebbe una valutazione di circa 80 milioni di euro, ma è ritenuto un profilo centrale per la squadra meneghina. Ronaldo, però, interesserebbe anche a club della Premier League come Newcastle e Chelsea.

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe essere l'erede di Adrien Rabiot

La Juventus avrebbe intenzione di rinforzare il centrocampo. L'obiettivo principale sarebbe Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2024, ma ci sarebbero stati già dei contatti per approfondire la trattativa al termine della stagione.

Il club presieduto da Claudio Lotito vorrebbe proporgli un rinnovo per valutare diverse offerte senza fretta. I bianconeri, invece, vorrebbero fare leva sul calciatore per convincerlo all'addio e per abbassare le pretese di circa 60 milioni di euro della Lazio. Al centrocampista potrebbe essere offerto un contratto da circa 7 milioni di euro. La stessa cifra che percepisce Adrien Rabiot, che potrebbe lasciare la Continassa a fine campionato in vista del contratto in scadenza nel 2023.