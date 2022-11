Il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo, in un'intervista rilasciata nelle scorse ore al Sun, ha alzato un polverone mediatico a causa di alcune dichiarazioni piuttosto pesanti e dirette nei confronti della compagine inglese e del suo allenatore Ten Hag.

CR7 ha anche criticato l'ex tecnico Ralf Rangnick e risposto a Wayne Rooney, che lo aveva attacco definendolo un problema per i "Red Devils".

CR7 attacca lo United e il suo allenatore

La storia di Cristiano Ronaldo con il Manchester United potrebbe essere rovinata per sempre a causa di un'intervista che lo stesso portoghese ha rilasciato nelle scorse ore al giornale britannico Sun.

CR 7, che da tempo non sta attraversando un momento idilliaco con i "Red Devils" a causa dei rapporti tesi con il tecnico Ten Hag, ha voluto dunque sfogarsi tramite il tabloid inglese, rivelando alcune verità al grande pubblico che solo il calciatore ex Juventus sapeva: "In questi mesi ho vissuto i momenti più difficili della mia vita. Mi sento tradito dal Manchester United, non rispetto Ten Hag perchè lui non mostra rispetto verso di me. Mi sono sentito tradito, ho percepito che alcune persone non mi volevano, non solo quest'anno, ma anche l'anno scorso. Mi hanno dipinto come la pecora nera e non so perché". Cristiano Ronaldo, nella sua lunga intervista con il Sun, ha poi parlato anche dell'ex tecnico del Manchester United Ralf Rangnick, accusandolo sostanzialmente di non essere un allenatore e dunque di non poter guidare una squadra blasonata come quella dei "Red Devils".

Cristiano Ronaldo risponde anche a Wayne Rooney

Cristiano Ronaldo, nell'intervista che ha rilasciato nelle scorse ore al Sun, ha risposto anche a Wayne Rooney. L'ex attaccante inglese del Manchester United, aveva criticato aspramente il portoghese affermando queste parole: "Non credo che il Manchester sia migliorato con lui.

Ha fatto cose non accettabili dall'inizio della stagione. E mi meraviglio di Roy Keane che lo ha difeso. Il Roy che conosco io non lo avrebbe mai e lui è di fatto una distrazione che il Manchester non può permettersi in questo momento di ristrutturazione". Cristiano Ronaldo dunque ha voluto controbattere, asserendo di non capire le ragioni di un attacco cosi feroce nei suoi confronti, lanciando poi una stilettata a Rooney affermando come tali dichiarazioni potrebbero essere scaturite dalla gelosia che l'attaccante inglese proverebbe nei confronti di un calciatore ancora sulla cresta dell'onda.

In tutto questo, i tifosi del Manchester United non starebbero prendendo con serenità le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo tanto è vero che molti di loro, su i vari social, invocherebbero a gran voce la sua cessione nel prossimo mercato di gennaio. Un'ipotesi, che viste le circostanze che si sono venute a creare, potrebbe davvero realizzarsi.