Inter e Juventus sarebbero molto concentrate sul mercato e vorrebbero potenziare le rispettive rose già nei prossimi mesi. Secondo le ultime indiscrezioni, il club nerazzurro potrebbe pensare ad Antonio Conte per la prossima stagione per intraprendere un progetto vincente. Il tecnico salentino, in caso di arrivo, potrebbe chiedere come primo rinforzo Achraf Hakimi del Paris Saint Germain. I nerazzurri, invece, vorrebbero rinforzare la difesa e sarebbero disposti a intensificare i contatti con Torino per Koffi Djidji e con il Bayer Leverkusen per Piero HIncapie.

La Juventus potrebbe ripartire da due ex Inter

Il club presieduto dagli Agnelli potrebbe riportare Antonio Conte sulla panchina a partire dalla prossima stagione. La prima richiesta dell'allenatore potrebbe essere Achraf Hakimi che non si sarebbe ambientato alla perfezione nel Paris Saint Germain dove la convivenza con Lionel Messi, Neymar e Mbappè è spesso complicata. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro e percepisce uno stipendio molto elevato da circa 8 milioni di euro. I bianconeri, però, lo potrebbero ingaggiare come erede di Juan Cuadrado. Il colombiano non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza e potrebbe lasciare la Continassa al termine della stagione.

L'Inter valuterebbe due profili per potenziare la difesa

L'Inter sarebbe intenzionata a potenziare la difesa visto che Stefan De Vrij e Milan Skriniar non hanno ancora rinnovato i rispettivi contratti in scadenza nel 2023. Nel mirino dei dirigenti meneghini ci sarebbero Hincapie e Djidji. Il calciatore del Bayer Leverkusen sarebbe osservato anche da Milan e Roma ma potrebbe essere molto congeniale ai dettami tattici di Simone Inzaghi.

La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro ma Piero Ausilio e Giuseppe Marotta potrebbero giocarsi la carta Robin Gosens. Il tedesco (scavalcato ormai nelle gerarchie da Federico Dimarco) sarebbe in uscita e sarebbe stato già sondato dal club che milita in Bundesliga nella scorsa estate. Il valore del suo cartellino sarebbe di circa 30 milioni di euro ma potrebbe lasciare la squadra già a gennaio perché non sta avendo molta continuità sulla corsia mancina.

Il centrale del Torino potrebbe essere un'occasione già per il mercato invernale. Non avrebbe problemi per ambientarsi perché gioca da titolare nella difesa a tre di Ivan Juric. Il club granata potrebbe però non volerlo cedere a stagione iniziata anche se rischia di perderlo a parametro zero a fine stagione visto che il contratto è in scadenza proprio nel 2023.

Bellanova ancora sotto osservazione

L'Inter valuterebbe anche il possibile riscatto di Bellanova. Il ragazzo è in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari ma le sue prestazioni non avrebbero ancora convinto la dirigenza. Non ha avuto molto spazio e quindi potrebbe essere fondamentale la seconda parte di stagione per definirne l'acquisto a titolo definitivo.