La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Le esigenze principali della società bianconera sembrano riguardare soprattutto la difesa, con il possibile arrivo di uno o due terzini e di un centrale di sinistra. Si valutano Alvaro Odriozola e Alejandro Grimaldo: il primo arriverebbe in prestito dal Real Madrid, il secondo è in scadenza a giugno con il Benfica. È in scadenza di contratto anche Evan N'Dicka che, come scrive il quotidiano Tuttosport, è uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare la difesa.

La Juventus potrebbe decidere di anticipare l'arrivo del francese già a gennaio pagando circa 10 milioni di euro il cartellino del giocatore. Si tratterebbe di un rinforzo per il presente e per il futuro, considerando che ha 23 anni. Sono ancora più giovani del francese, Gvardiol del Lipsia e Pavlovic del Salisburgo, altri due giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare il settore difensivo. A differenza del giocatore francese, però, hanno una valutazione di mercato più alta, considerando che hanno un'intesa contrattuale di diverse stagioni con le società in cui giocano. Il croato ha un prezzo di mercato di circa 60 milioni di euro, ma a vent'anni rappresenterebbe una garanzia per la società bianconera.

Di un anno più vecchio è Pavlovic, che ha prolungato di recente il contratto con il Salisburgo fino a giugno 2027. Attualmente, la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, ma potrebbe incrementarsi da qui a giugno se consideriamo che il giocatore è un titolare della nazionale serba.

Possibile l'acquisto di uno fra Pavlovic, Gvardiol e N'Dicka

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando, come rinforzo per la difesa, l'acquisto di uno fra Evan N'Dicka, Josko Gvardiol e Strahinja Pavlovic. Il francese è quello con la valutazione di mercato minore, essendo in scadenza di contratto a giugno.

Il suo prezzo di mercato è di circa 10 milioni di euro, il croato invece ha un prezzo di almeno 60 milioni di euro, costa invece intorno ai 30 milioni di euro il centrale serbo. La Juventus dovrà lavorare anche alle cessioni e già a gennaio potrebbero lasciare Torino diversi giocatori.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire in prestito a gennaio due giovani che hanno bisogno di raccogliere minutaggio. Parliamo di Kaio Jorge, che piace al Flamengo, e di Matias Soulé, che sarebbe seguito da diverse società di Serie A. Per quanto riguarda invece le cessioni a titolo definitivo, potrebbe lasciare Torino Weston McKennie, con la società bianconera che vorrebbe ricavare almeno 30 milioni di euro. Difficile invece la partenza di Alex Sandro a gennaio, anche se il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno.