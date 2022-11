La Juventus è sempre al centro delle indiscrezioni di Calciomercato. A fine stagione vanno in scadenza di contratto alcuni giocatori bianconeri come Juan Cuadrado, Angel Di Maria, Alex Sandro e Adrien Rabiot, sui quali il club dovrà fare le proprie valutazioni riguardo alla possibilità di offrire loro un rinnovo o meno.

Riguardo invece al mercato in entrata, per l'estate il preferito per il centrocampo dei bianconeri sarebbe Sergej Milinkovic Savic, in scadenza i contratto con la Lazio a giugno 2024 e che, in caso di mancato prolungamento contrattuale, potrebbe essere ceduto per circa 60 milioni di euro già nel calciomercato estivo 2023.

Intanto, secondo il giornalista sportivo Ekrem Konur, la società bianconera starebbe valutando pure un altro calciatore della Lazio, che piacerebbe molto anche per la sua bravura nella fase di realizzazione gol. Si tratta di Mattia Zaccagni. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro e il suo contratto scade a giugno 2025.

Possibile rinforzo per il centrocampo della Juventus: Mattia Zaccagni

Secondo il giornalista sportivo di Fichajes.net Ekrem Konur fra i giocatori valutati dalla Juventus ci sarebbe anche Mattia Zaccagni. Il centrocampista biancoceleste classe 1995 sta dando un contributo importante in questo inizio di stagione, soprattutto in campionato. Grazie anche ai suoi cinque gol e tre assist (su 13 partire disputate) la Lazio sta disputando un ottimo campionato: dopo la vittoria nel derby contro la Roma, infatti la squadra di Sarri ha raggiunto il terzo posto a 27 punti insieme all'Atalanta.

Zaccagni ha il contratto coi biancocelesti in scadenza a giugno 2025 e alcune fonti parlano di un suo possibile prolungamento di contratto con la Lazio. La sua valutazione di mercato sarebbe di circa 20 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus: il punto sulla difesa

La Juventus sarebbe intanto al lavoro per rinforzare la difesa già nel mercato di gennaio.

Oltre a un centrale di sinistra, in tal senso piacerebbe Evan N'Dicka, potrebbe arrivare anche un terzino sinistro. A tal riguardo piacciono Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, con lo spagnolo del Benfica che sarebbe in vantaggio anche perché ha il passaporto comunitario. L'arrivo di un terzino si concretizzerebbe in particolare con l'eventuale addio del giocatore Alex Sandro, che è in scadenza di contratto a fine giugno 2023.