Il Calciomercato passa anche dal Qatar. Il mondiale è diventato una vetrina per molti giocatori: tra questi c'è anche Nico Williams. Il giovane giocatore terminerà il suo contratto con l'Athletic Bilbao nel 2024 e su di lui sembra esserci l'interesse di alcuni club europei, tra cui la Juventus.

Discorso diverso per Joao Felix. Il suo rendimento a Madrid non è sempre stato all'altezza delle aspettative. Il portoghese, attualmente impegnato con la sua nazionale in Qatar, pare abbia espresso la voglia cambiare aria. PSG e Juventus sarebbero sulle sue tracce, anche se appare difficile una trattativa immediata.

Novità anche per il reparto difensivo: alla Juve potrebbe interessare Jakub Kiwior, difensore svedese dello Spezia.

Williams potrebbe approdare alla Juventus nel mese di giugno

Forte fisicamente, l'esterno spagnolo gioca prevalentemente come ala destra. Molto abile nel dribbling e provvisto di una notevole progressione, Williams è un ottimo uomo assist. Dotato di ottima tecnica individuale è molto bravo nel fraseggio stretto e negli inserimenti. Da poco nel giro della nazionale spagnola, Williams potrebbe diventare utile alla Juventus in un possibile tridente offensivo, dove sarebbe una spalla ideale per Dusan Vlahovic.

l'Athletic Bilbao dal canto suo sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto al giocatore per mantenere alto il prezzo del suo cartellino, visto anche il buon esordio che il giovane ha fatto in Qatar.

Joao Felix avrebbe chiesto la cessione a gennaio

Arrivato a Madrid nel 2019 dal Benfica per più di 120 milioni di euro, il talento portoghese non ha mai trovato il giusto feeling con l'allenatore Diego Simeone. Ragione per cui Joao Felix avrebbe dato mandato al suo agente di chiedere la cessione ai colchoneros già da gennaio.

Situazione che non piace molto all'Atletico che non vorrebbe privarsi a cuor leggero del giocatore.

Il nazionale portoghese è ancora giovane, ma ha già acquisito una notevole esperienza internazionale. Caratteristica assai gradita alla Juventus. Tecnicamente considerato uno dei centrocampisti più forti della sua generazione, Joao Felix può giocare da trequartista a ridosso degli attaccanti o come seconda punta.

Piace Jakub Kiwior per la difesa

Oltre a Joao Felix e Nico Williams, la Juventus pare si stia muovendo anche per il portiere dell'Empoli Guglielmo Vicario. Il giovane estremo difensore sembra sia stato scelto dalla dirigenza bianconera per sostituire Szczęsny, nel momento in cui il portiere polacco decidesse di non rinnovare il contratto con i bianconeri. Qualche novità si registra anche per il reparto difensivo. Jakub Kiwior, difensore svedese dello Spezia, sarebbe finito nel mirino della Juventus. Secondo alcuni media, il difensore polacco potrebbe valutare un cambio di casacca alla fine del mondiale nella quale è impegnato con la sua nazionale.