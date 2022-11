In questi giorni, il centro sportivo della Juventus è deserto perché i giocatori che non sono al mondiale sono in vacanza. L'unico calciatore che sta frequentando il JTC è Manuel Locatelli che ha scelto di rinunciare alle ferie per proseguire gli allenamenti.

Anche Paul Pogba è al lavoro, infatti sta proseguendo il suo percorso di recupero a Miami dove è seguito da un uomo della Juventus. Il francese continua a seguire la sua tabella di marcia e, prima di tornare a Torino, farà un nuovo consulto a Pittsburgh.

Questa visita servirà per capire se il centrocampista transalpino potrà aumentare i carichi di lavoro.

La speranza della Juventus è quella di averlo nuovamente a disposizione per i primi giorni del 2023.

Si aspetta il rientro di Pogba

La Juventus, nelle prossime settimane, spera di avere a disposizione Paul Pogba. Il francese può essere uno degli uomini chiave per proseguire la rimonta in campionato e provare a dare l'assalto all'Europa League e alla Coppa Italia.

L'obiettivo del francese è quello di essere a disposizione per l'inizio del 2023, anche perchè il 13 gennaio la Juventus ha in calendario la sfida contro il Napoli. Si spera, dunque, che per il match con la capolista della Serie A il numero 10 bianconero possa essere in campo. Per sapere qualcosa in più sul suo recupero bisognerà aspettare il nuovo consulto in programma a Pittsburgh.

Da lì in poi si capirà se potrà incrementare o meno i carichi di lavoro. In caso di responso positivo, Pogba potrebbe anche disputare qualche minuto nelle amichevoli organizzate per dicembre.

In questi giorni c'è anche un altro giocatore che sta continuando a lavorare, e si tratta di Manuel Locatelli. Il numero 5 juventino non ha accusato problemi fisici ma ha preferito tagliarsi le vacanze per rimanere al top della forma.

L'ex Sassuolo si allena tra sedute singole alla Continassa e sedute di gruppo a Vinovo con la Next Gen.

Il centrocampista classe '98 proseguirà il suo lavoro in attesa di ritrovare i compagni a partire dal 6 dicembre.

Ansia per Danilo

La Juventus sta tenendo sotto osservazione i suoi tesserati che sono impegnati ai mondiali in Qatar.

C'è un pizzico di apprensione per le condizioni di Danilo. Il brasiliano ha riportato un problema alla caviglia e ci sarebbe anche un interessamento del legamento.

Danilo dovrebbe saltare solo il prossimo match dei campionati del mondo. Il numero 6 della Juventus ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, sottolineando che lavorerà duramente per tornare il prima possibile. Ovviamente la speranza del club bianconero è che l'esterno destro sudamericano si rimetta in forma rapidamente, essendo uno degli uomini più importanti per Massimiliano Allegri.