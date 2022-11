La Juventus ha vinto lo scontro diretto contro l'Inter. Da più di un anno che la squadra bianconera non riusciva a battere una squadra che lotta per vincere, un successo targato Rabiot e Fagioli, che hanno realizzato i due gol del definitivo 2 a 0. Ottimo primo tempo dell'Inter, che poteva passare in vantaggio, nel secondo è uscita la Juventus che ha mostrato più voglia di vincere. Sarà importante per i bianconeri confermarsi contro il Verona e la Lazio per cercare di avvicinarsi ai primi posti in classifica. Prima del match fra bianconeri e milanesi la Gazzetta dello Sport ha intervistato per la Juve Mandzukic e per l'Inter Shalimov.

Il croato è stato un riferimento della squadra bianconera dal 2015 al 2019 vincendo 9 competizioni fra campionato, Supercoppa e Coppa Italia. Per quanto riguarda invece il russo i tifosi dell'Inter lo ricordano per la vittoria della Coppa Uefa ma anche per un gran gol realizzato nel 1993 con un colpo di tacco a Peruzzi, in quell'anno portiere della Juventus. Proprio l'ex centrocampista aveva sottolineato come Juventus - Inter fosse un match con un ugual probabilità di vittoria per le due società. Sul momento difficile per la società bianconera Shalimov ha dichiarato che a sua detta è stato un errore mandar via uno come Paulo Dybala, ha poi aggiunto che in Serie A adesso non ci sono più i fuoriclasse mentre qualche stagione fa giocavano nel campionato italiano i vari Baggio, Platini, Zidane, Del Piero, Totti.

L'ex giocatore dell'Inter Igor Shalimov ha parlato di Inter e Juventus

'Dico una cosa: ma perché hanno lasciato andare via Dybala? Come si fa a rinunciare a un talento come quello dell’argentino?'. Queste le dichiarazioni di Igor Shalimov in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport. L'ex centrocampista dell'Inter ha aggiunto: 'Una volta in Italia c’erano i numero 10 più forti del mondo, italiani e stranieri.

Alla Juve hanno visto Platini, Baggio, Del Piero, Zidane: oggi non c’è il fuoriclasse'. Shalimov ha voluto elogiare anche Simone Inzaghi, sottolineando come lo stimi come tecnico proprio perché ha portato la stessa idea di gioco dalla Lazio all'Inter. Ha dichiarato: 'E' rimasto se stesso con l'approdo dalla Lazio all'Inter, anche per questo è ritornato a fare risultati'.

La carriera professionale di Shalimov all'Inter

L'ex centrocampista Igor Shalimov ha giocato tre stagioni all'Inter dal 1992 al 1995, poi poi trasferirsi al Lugano, Udinese, Bologna e Napoli. Nella società milanese ha vinto anche una Coppa Uefa nella stagione 1993-1994. Le altre competizioni vinte sono state due campionati russi ed una Coppa delle Federazioni sovietiche con la Spartak Mosca ed un campionato under 21 con la nazionale russa.