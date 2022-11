La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà definire il mercato da portare avanti a gennaio. Si valutano possibilità vantaggiose soprattutto per quanto riguarda la difesa, con l'esigenza di rinforzare le fasce difensive. Non solo, si parla anche dell'arrivo di un centrale soprattutto se dovesse partire Daniele Rugani. Tal riguardo le ultime notizie confermano il possibile trasferimento del centrale alla Sampdoria, alla ricerca di un centrale difensivo. Si lavora soprattutto all'arrivo di un centrale di sinistra che possa giocare nella difesa a quattro o eventualmente a tre.

Secondo la stampa spagnola la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Evan N'Dicka, centrale di 23 anni dell'Eintracht Francoforte. E' in scadenza di contratto a giugno e potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso, si parla di circa 15 milioni di euro. L'ottimo rapporto professionale fra società tedesca e quella bianconera potrebbe agevolare l'arrivo del giocatore, le due hanno già trattato l'approdo di Filip Kostic a Torino e il trasferimento in prestito di Pellegrini in Germania nel recente Calciomercato estivo. In questa stagione ha già disputato 23 match fra Champions League e competizioni tedesche con un assist fornito ad un suo compagno. Cresciuto nell'Auxerre si è trasferito nel 2018 nella società tedesca ed è diventato un riferimento della società tedesca, contribuendo anche alla vittoria dell'Europa League la scorsa stagione.

Il francese piace molto non per l'esperienza internazionale nonostante la giovane età ma anche perché è un centrale di sinistra, ideale per la difesa a tre, idea di gioco utilizzata da Massimiliano Allegri nelle ultime partite della squadra bianconera. N'Dicka ha giocato in tutte le nazionali giovanili francesi facendo una presenza nell'under 21.

Non è stata convocato nella rappresentativa maggiore della Francia considerando l'abbondanza nel settore difensivo. Deschamps ha escluso nomi importanti come Badiashile, segnale evidente della qualità della rosa francese.

Il mercato della Juventus

L'arrivo di N'Dicka alla Juventus potrebbe concretizzarsi soprattutto con la cessione di Daniele Rugani, che potrebbe lasciare in prestito la società bianconera. Piace alla Sampdoria. Il francese ha dimostrato di poter giocare anche terzino sinistro in diversi match anche se non ha fra le sue caratteristiche principali la fase offensiva essendo un vero e proprio marcatore. Potrebbe arrivare insieme ad un terzino destro durante il mercato di gennaio.

Si valutano diversi nomi, su tutti Alvaro Odriozola, che arriverebbe in prestito gratuito dal Real Madrid fino a giugno.

Si lavora anche su altri giocatori: Singo potrebbe arrivare al posto di Cuadrado, Holm oltre a Grimaldo come sostituto di Alex Sandro per il quale si valuta la cessione già a gennaio che è in scadenza di contratto a giugno con la società bianconera.