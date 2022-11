Blindare i calciatori più importanti per continuare a crescere sia in Italia che in Europa. È questo uno degli obiettivi dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato non solo per gli acquisti ma anche per trattenere i suoi top player, molto ambiti nel panorama internazionale.

Inter, possibile interesse del Psg per Lautaro

Tra i top club che in questi mesi avrebbero bussato alla porta nerazzurra con maggiore insistenza c'è sicuramente il Paris Saint Germain. Dopo Skriniar, il club francese potrebbe ritornare alla carica in estate per un altro calciatore, ovvero Lautaro Martinez che tanto piace alla dirigenza parigina.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Psg potrebbe mettere sul piatto circa 60 milioni di euro in estate per accaparrarsi le prestazioni del bomber argentino. Oltre ad un'offerta in cash, il club francese potrebbe decidere di inserire anche il cartellino del grande ex Mauro Icardi come contropartita tecnica. Maurito in questa prima parte di stagione si sta ritagliando uno spazio importante nel Galatasaray.

Una proposta che il club nerazzurro difficilmente potrebbe accettare, visto che Lautaro resta l'unica certezza per l'attacco nerazzurro anche per la prossima stagione. Solo con un'offerta monstre attorno ai 100 milioni di euro, l'Inter potrebbe decidere di sedersi ad un tavolo per trattare una possibile cessione del Toro.

Se Lautaro resta la certezza, restano in bilico le posizioni di Lukaku e soprattutto di Correa che tra questa e la prossima finestra di mercato potrebbe lasciare Milano. Al suo posto potrebbe arrivare all'Inter Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach, nel mirino anche di Bayern e Juventus.

Inter, sfida al Napoli per Ferdi Kadioglu

L'Inter pensa anche ai possibili colpi per la prossima sessione estiva di mercato. In particolare, il centrocampo potrebbe subire delle modifiche importante con la possibile cessione di Gagliardini e le offerte importanti che potrebbero arrivare per Barella e Calhanoglu.

Il club nerazzurro sta quindi valutando dei profili per completare la mediana e tra questi ci sarebbe anche quello di Ferdi Kadioglu, talentuoso centrocampista olandese in forza al Fenerbahce.

Grazie alle ottime prestazioni in Turchia, il classe 99 è stato accostato ad alcuni club italiani tra cui l'Inter. Il Fenerbahce è una bottega cara e chiede una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro per intavolare una trattativa in estate.

Oltre alle richieste del club, l'Inter deve battere la concorrenza del Napoli che ha ottimi rapporti con il Fenerbahce dopo l'arrivo di Kim e questo aspetto potrebbe giocare a favore della società guidata da Aurelio De Laurentiis.