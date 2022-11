La Juventus inizia a muoversi per il mercato invernale. La dirigenza bianconera sta osservando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, così da poter ritornare in lotta per lo Scudetto.

Juve, possibile offerta per Telles in prestito

Uno dei tasselli fondamentali per il mercato invernale è rappresentato dall'acquisto di un laterale sinistro che dovrebbe prendere il posto di Alex Sandro che in estate lascerà Torino. Sono tanti i nomi valutati dal direttore sportivo Cherubini e tra questi ci sarebbe anche Alex Telles, esterno brasiliano del Manchester United che in questa prima parte di stagione sta militando nel Siviglia.

L'ex Porto e Inter non sta trovando molto spazio nello scacchiere tattico di Jorge Sampaoli e per questo la sua avventura in Spagna potrebbe terminare già nel mercato di gennaio. Così l'esterno farebbe ritorno allo United per poi trovarsi un'altra sistemazione. Stando alle ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora starebbe valutando la situazione ed in caso di rientro all'Old Trafford potrebbe decidere di intavolare una trattativa sulla base di un prestito per i prossimi sei mesi, così da accontentare Allegri e regalargli un nuovo esterno offensivo.

Oltre Telles, i bianconeri restano vigili anche su Alex Grimaldo e Ramy Bensebaini, obiettivi anche dell'Inter. Più complicata la pista che porta a Fabiano Parisi vista la richiesta di 25 milioni di euro da parte dell'Empoli.

Juve, suggestione Bastoni per l'estate

Oltre ai possibili colpi nel mercato invernale, la Juventus sta lavorando già per l'estate con l'obiettivo di rendere sempre più competitivo la rosa.

In particolare, i bianconeri vorrebbero effettuare un super colpo in difesa così da blindare la retroguardia e trovare un nuovo partner per Bremer.

Secondo le ultime notizie di mercato il sogno per l'estate risponderebbe al nome di Alessandro Bastoni, centrale dell'Inter che presenta il contratto in scadenza nel 2024. In caso di mancato accordo per il rinnovo, la Juventus potrebbe fiondarsi sul difensore e presentare un'offerta cash al ribasso vista la scadenza contrattuale.

Un'operazione che sembrerebbe molto complicata, vista la volontà dell'Inter e soprattutto del calciatore di continuare la sua esperienza in quel di Milano.

Per questo, la Vecchia Signora valuterebbe profili internazionali di spessore come Pau Torres del Villareal che viene valutato attorno ai 45 milioni di euro e Benoit Badiashile che già in passato era stato accostato ai colori bianconeri prima dell'arrivo di Bremer.

Infine, sullo sfondo nomi di giovani di grande prospettiva come Okoli e Scalvini dell'Atalanta.