Il Milan guarda al mercato estivo. La società rossonera sta sondando diversi profili di giovani promettenti così da poter puntellare l'organico a disposizione di mister Pioli e continuare il percorso di crescita sia in Italia che in Champions League.

Milan, idea Ekitike per l'attacco. Possibile offerta al Psg

I rossoneri starebbero valutando l'acquisto di un altro attaccante per il prossimo mercato estivo che potrebbe coincidere con l'eventuale addio di Divock Origi che in questa prima parte di stagione non ha convinto la dirigenza. Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara spunta anche quello di Hugo Ekitike, talentuoso attaccante francese del Paris Saint Germain ceduto in prestito al Reims.

Visto il pochissimo minutaggio con il Psg, il giovane attaccante si sta imponendo con maggiore continuità al Reims ma il suo rientro alla Torre Eiffel è tutt'altro che scontato. Infatti, grazie alle buone prestazioni in Ligue 1, il classe 2002 è finito nel mirino di alcuni top club europei come lo stesso Milan che in estate sarebbe pronto ad intavolare una trattativa con il Psg per provare ad accaparrarsi le prestazioni del talentuoso bomber francese. La concorrenza non manca: infatti, sul calciatore c'è anche il Newcastle che dopo Isak vuole puntellare il reparto offensivo a disposizione di Howe.

Oltre Ekitike, il Diavolo continua a tenere sotto osservazione la situazione di Armando Broja, che per gennaio è stato ritenuto incedibile dal Chelsea.

La situazione potrebbe cambiare in estate, con i Blues che potrebbero cedere l'attaccante albanese per fare cassa e reinvestire sul fronte acquisti puntellando il reparto offensivo.

Milan, possibile interesse per Adama Traorè a gennaio

In attesa dei colpi estivi, il Milan vuole puntellare la trequarti a disposizione di Stefano Pioli e per questo potrebbe fare un acquisto importante già a gennaio.

Oltre a Ziyech che resta l'obiettivo numero uno, il club rossonero valuta anche altri profili come Adama Traorè che dopo la parentesi in prestito al Barcellona non riesce a trovare molto spazio al Wolverampthon sotto la gestione di Lopetegui. Per questo, l'esterno spagnolo potrebbe esser ceduto già nel mercato invernale con i Wolves che chiedono una cifra attorno ai 15 milioni di euro per il cartellino.

Il Diavolo ci starebbe pensando ma su Traorè ci sarebbe anche l'interesse della Juventus che sta già valutando i possibili sostituti di Angel Di Maria.

Oltre Traorè, non tramonta l'idea Noa Lang che da diverse sessioni di mercato è sempre nel mirino dei rossoneri. Come ribadito già in estate, il Brugge chiede una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro per l'esterno olandese.