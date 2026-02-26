Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale, parlando dell'eliminazione della Juventus in Champions League per mano del Galatasaray, ha puntato il dito su alcune individualità dei bianconeri: "Ci saranno tanti cambiamenti in estate perché va detto che al di là del risultato e della prestazione, la Juve comunque in questo momento è fuori dalla Champions, è fuori dalla Coppa Italia e deve inseguire il quarto posto che resta l'unico obiettivo al quale aggrapparsi per rendere dignitosa questa stagione. Detto ciò, il mercato di Comolli è stato imbarazzante e disastroso: si è visto anche ieri sera con Zhegrova, zero gol e zero assist finora.

Sì, qualche buona finta, però sembra più un giocatore da calcetto per il torneo da bar con gli amici. Perché oggettivamente ha sempre guai fisici, non ha mai giocato 90 minuti, ha 20-30 minuti nelle gambe ma non fa la differenza".

Schira. 'Conceicao giocatore più divertente che utile, Zhegrova come Openda può andare via'

Schira ha proseguito nella sua analisi dicendo: "Conceicao già è un giocatore più divertente che utile, la Juve lì avrebbe invece bisogno di gente che faccia gol, che faccia assist. Questo è un problema e non a caso Zhegrova può andare via. Andrà via sicuramente Openda, probabilmente in prestito perché ha deluso, ha floppato. L'attaccante ex Lipsia, sicuramente non ha dato i frutti sperati, è stata un'operazione totalmente disastrosa da parte di Comolli, 45 milioni buttati via.

E' brutto dirlo ma in questo momento i numeri e il rendimento dicono ciò".

Juventus, per Schira anche Jonathan David sarebbe a rischio nella prossima stagione

Schira ha concluso sulla Juventus: "È in discussione ed è in uscita eventualmente anche Jonathan David: il canadese potrebbe avere mercato, la Juve comunque l'ha preso a parametro zero, ok con missioni molto elevate, ha uno stipendio pesante, 6 milioni all'anno più due di bonus, mentre la somma per le commissioni agli agenti è parti a 12,5 milioni. Tutto sommato però, parliamo di un calciatore 26 anni che i suoi gol in Ligue 1 e con il Canada li ha sempre fatti e la sensazione è che potrà avere mercato in estate".