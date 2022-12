Ancora poche ore e il Crotone sarà chiamato ad affrontare il Gelbison nella 18^ giornata di Serie C 2022-2023 in programma domenica 11 dicembre a partire dalle ore 17:30 allo Stadio Comunale Ezio Scida. Alla vigilia di questo incontro a prendere la parola sono stati, in conferenza stampa, i due allenatori Franco Lerda per i calabresi e Fabio De Sanzo per i campani. Entrambe le formazioni recupereranno per questo match diversi elementi reduci da infortuni e squalifiche, alcuni dei quali destinati ad una maglia da titolare.

De Sanzo gioca le sua carte

La gara di Crotone rappresenterà un match sulla carta proibitivo per il Gelbison. Una gara nella quale provare a giocare con spensieratezza, senza l'assillo del risultato. "Sarà un match contro una squadra importante, in uno stadio importante e contro un pubblico altrettanto importante. Loro sono tra le squadre più forti di tutta la Serie C. Hanno calciatori che sono di categoria superiore, alcuni hanno giocato lo scorso anno in Serie B, altri addirittura hanno giocato in Serie A, dovremo dare vita alla gara perfetta. Bisognerà scendere in campo con spensieratezza, con voglia di correre e divertirci. Non dovremo partire già battuti, lo insegna lo sport, quando si scende in campo si deve giocare sempre per ottenere il massimo risultato".

Crotone, Lerda concentrato sulla sfida

Tra i vari argomenti affrontati alla vigilia del match contro il Gelbison, il tecnico del Crotone Franco Lerda ha annunciato il recupero di diversi calciatori assenti nella trasferta di Cerignola. "Abbiamo lavorato in settimana recuperando tutti gli effettivi, saranno tutti convocati. Ovviamente non tutti avranno lo stesso livello di condizione fisica.

Un possibile cambio di modulo? Se ci sarà da fare dei cambiamenti faremo le nostre valutazioni. Sarà una gara sicuramente difficile contro una squadra neopromossa che al momento sta facendo bene. Riescono a difendersi, chiudono gli spazi e soprattutto giocano di squadra. Bisognerà rimanere concentrati. Avremo dalla nostra parte il supporto del nostro pubblico che in questa stagione ci sta aiutando molto".

Recuperi per Crotone e Gelbison

La gara vedrà dunque diversi ritorni nelle rispettive squadre. Tra le fila del Crotone tornerà a disposizione Gomez, assente nelle ultime due gare di campionato. Saranno presenti anche Petriccione e Kargbo. Gelbison che invece recupera tre elementi: si tratta di Faella, Graziani e Nunziante.

Nell'ultima giornata il Crotone aveva ottenuto una vittoria per 0-1 in casa dell'Audace Cerignola. Per i campani terzo pareggio consecutivo invece con lo 0-0 ottenuto in casa contro il Latina.