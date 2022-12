La Juventus, come noto, sta vivendo un momento di profondi cambiamenti societari che nelle ultime ore si starebbero tramutando in possibilità anche di cessione del club ad un fondo USA che farebbe già parte del gruppo Exor.

In attesa delle nomine del nuovo Cda, che si insedierà ufficialmente il prossimo 18 gennaio, l'area sportiva è rimasta nelle mani di Massimiliano Allegri e Federico Cherubini ma mentre il primo appare al momento saldo al proprio posto lo stesso non può dirsi per il ds, che sempre più roumors vorrebbero lontano da Torino a fine anno.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport e ripreso anche da juvenews.eu, uno dei nomi al vaglio di John Elkann per la sostituzione sarebbe quello di Frederic Massara, attualmente ds dei rossoneri. Guardando più al campo, la Juventus avrebbe inoltre messo nel mirino Dominik Livakovic, portiere della Croazia che di scena ai Mondiali di Qatar 2022 sta trascinando la Nazionale capitanata da Luka Modric a suon di parate decisive.

Juventus, Massara piacerebbe alla società bianconera che lo starebbe valutando come nuovo direttore sportivo

Il caos che si è generato in casa Juventus con le dimissioni di larga parte dell'oramai ex Cda bianconero, come accennato in apertura, potrebbe portare a nuovi cambiamenti anche nel prossimo futuro.

Altre figure della società piemontese potrebbero infatti saltare come ad esempio l'attuale direttore sportivo Federico Cherubini. Secondo le indiscrezioni trapelate da Il Corriere dello Sport, gli attuali controllanti della Juve starebbero così sondando il terreno per cercare un nuovo ds con Frederic Massara che figurerebbe al momento in cima alla lista dei desideri.

Elkann infatti, lo riterrebbe adeguato allo stile della società: i recenti successi del Milan, condivisi con Paolo Maldini, starebbero a testimoniare infatti un lavoro fatto con arguzia e parsimonia dal dirigente del "Diavolo". Oltre a Massara, la Juventus seguirebbe da tempo altri profili per la figura del direttore sportivo, su tutti Cristiano Giuntoli, autore del capolavoro che finora sta permettendo al Napoli di Luciano Spalletti di viaggiare a ritmi insostenibili per qualsiasi altra squadra del nostro campionato, ed Andrea Berta, ds dell'Atletico Madrid capace di portare diversi campioni alla corte del "Cholo" Simeone.

La Juventus avrebbe inoltre provato tramite lo stesso Elkann a ricontattare anche un ex come Giuseppe Marotta, attualmente all'Inter ma che potrebbe fare il suo ritorno alla Continassa portando con se una figura iconica nel mondo Juventus, Alessandro Del Piero, che nei nuovi quadri dirigenziali assumerebbe la carica di vice presidente.

Calciomercato Juventus, Livakovic piacerebbe come futuro numero uno della porta bianconera

Nel frattempo la Juventus continuerebbe a valutare nuovi profili per potenziare la propria rosa, uno di questi sarebbe il portiere della Croazia Dominik Livakovic. Il numero uno della Dinamo Zagabria sta facendo parlare di se in tutto il mondo grazie alle parate che stanno portando avanti la nazionale guidata dal tecnico Zlatko Dalic ai Mondiali in Qatar.

I numerosi penalty respinti dal ventisettenne, oltre a regalare la semifinale alla Croazia, avrebbero così attratto le attenzioni di diverse squadre internazionali, tra cui appunto la Juventus, la Roma e l'Inter. Prima della Kermesse internazionale, il costo del cartellino di Livakovic si aggirava intorno ai 10 milioni di euro, ma dopo le imprese qatariote del ventisettenne, il prezzo potrebbe lievitare.