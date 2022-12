Dopo le recenti novità sul piano societario, in casa Juventus dovrebbero restare fino a giugno Federico Cherubini nel ruolo di direttore sportivo e con Massimiliano Allegri in panchina. Ma poi per la prossima stagione potrebbero essere sondati dei nuovi profili in ambito dirigenziale: in tal senso circolano i nomi di Giuseppe Marotta dell'Inter, Giovanni Carnevali del Sassuolo, Frederic Massara del Milan e Andrea Berta dell'Atletico Madrid.

Riguardo al futuro Calciomercato estivo, sembra improbabile un riscatto da parte dei bianconeri del centrocampista argentino Leandro Paredes dal Paris Saint-Germain, qualora ciò fosse confermato il giocatore potrebbe entrare nelle mire dell'Inter.

Juventus: tanti nomi per il futuro della dirigenza

La Juventus starebbe sondando vari profili per la prossima stagione. In particolare Giuseppe Marotta sarebbe un "usato garantito" visto che ha già guidato l'organigramma bianconero fino al 2018: l'amministratore delegato dell'Inter è ora legato ai nerazzurri fino al 2025 e non è affatto detto che voglia abbandonare anticipatamente Milano.

Il nome delle ultime ore sarebbe quello di Frederic Massara del Milan, stimato soprattutto per la sua abilità a ingaggiare calciatori giovani e futuribili. Il club bianconero, da tempo, stimerebbe pure Giovanni Carnevali del Sassuolo, anche lui molto abile nell'individuare giovani talentuosi.

Suggestivo sarebbe il nome di Andrea Berta dell'Atletico Madrid che potrebbe lasciare la Spagna dopo il fallimento soprattutto in Champions League.

Berta avrebbe ottime capacità anche nella gestione dei conti e nella cessione dei calciatori che permetterebbero importanti liquidità da gestire per finanziare il mercato.

Per il ruolo di vicepresidente, già per questa stagione, invece sarebbe molto quotato il profilo di Alessandro Del Piero, che prenderebbe il posto lasciato vacante da Pavel Nedved.

Calciomercato Juventus: Leandro Paredes accostato all'Inter

Nella prossima stagione inoltre probabilmente verrà svecchiata la rosa bianconera, con il possibile addio di molti "senatori" come Juan Cuadrado, Alex Sandro e Leonardo Bonucci

Inoltre la Juventus potrebbe non esercitare il diritto di riscatto di Leandro Paredes, attualmente in prestito dal Paris Saint Germain.

L'argentino, voluto ad agosto da Massimiliano Allegri, non si è imposto secondo le attese nel centrocampo bianconero e potrebbe ritornare in Francia a giugno, per poi ripartire nella medesima sessione estiva. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l'Inter di Simone Inzaghi, che lo gradirebbe in vista dell'addio di Roberto Gagliardini.

L'ex centrocampista dell'Atalanta sarebbe corteggiato in particolare da Monza e Torino.