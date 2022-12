Il Crotone prepara la sua ultima gara del 2022, turno della ventesima giornata di Serie C. Ad arrivare all'Ezio Scida sarà il Messina, squadra ultima in classifica e alle prese con il nodo allenatore, con Gaetano Auteri che potrebbe annunciare nelle prossime ore le sue dimissioni. Una gara sulla carta scontata quella tra calabresi e siciliani, con i rossoblù che dovranno fare però a meno di quattro calciatori, non convocati per questa sfida.

Crotone, Lerda richiede la massima attenzione

Alla vigilia del match contro il Messina a prendere la parola in conferenza stampa è stato il tecnico, Franco Lerda.

"Dovremo andare in campo convinti e motivati. Siamo consapevoli di non essere perfetti in difesa, sicuramente lavoreremo per risolvere questo problema. In casa del Giugliano abbiamo subito due reti, di cui la seconda evitabile ma siamo riusciti anche a farne tre. Non esistono gare semplici, noi vogliamo andare in campo concentrati su noi stessi senza pensare ad altro. Dopo la sosta penseremo a come migliorare alcuni aspetti, ora c'è il Messina e bisognerà ottenere il massimo. Tutte le squadre che vengono a giocare all'Ezio Scida lo fanno con grandi motivazioni perché arrivano in un contesto importante contro una squadra importante".

Crotone senza quattro elementi

La sfida contro il Messina vedrà scendere in campo un Crotone ridisegnato soprattutto in difesa.

Nel suo 4-3-3 il tecnico Franco Lerda non potrà contare sul centrale difensivo Giuseppe Cuomo oltre che sul terzino Vasile Mogos. Non disponibile anche il sostituto del calciatore romeno, il terzino Maxime Giron, non convocato a scopo precauzionale. A saltare questa gara sarà inoltre l'attaccante Giuseppe Panico. Tutto il resto della squadra, come ammesso dallo stesso allenatore, sta bene e sarà disponibile contro il Messina.

In casa giallorossa le prossime ore potrebbero essere importanti con il tecnico Gaetano Auteri (squalificato) che potrebbe lasciare i giallorossi annunciando le sue dimissioni assieme a quelle del Direttore Sportivo Marcello Pitino.

Ultima gara prima della sosta

Il match dell'Ezio Scida tra Messina e Crotone metterà la parola fine sull'anno solare 2022 per gli squali.

Con una seconda posizione blindata e un distacco di sei punti dalla capolista Catanzaro, il Crotone dovrà porre la sua attenzione sul mercato di riparazione di gennaio. Ad arrivare in Calabria potrebbero essere una punta di qualità ed esperienza, due terzini e un centrocampista di spessore. Al momento, l'unico nome emerso è quello del centrocampista Pietro Fusi, punto di forza del Sangiuliano City, corteggiato però anche da altre società di Serie C.