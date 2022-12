L'Inter lavora per rinforzare l'attacco del futuro viste le non soddisfacenti prestazioni evidenziate da Joaquin Correa e gli infortuni di Romelu Lukaku. Il belga è in prestito dal Chelsea e dovrebbe ancora fare chiarezza sulla prossima stagione. Il club nerazzurro starebbe sondando vari profili, tra i quali Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach, Norberto Bercique Gomes Betuncal, detto Beto, dell'Udinese e Youssef En-Nesyri del Siviglia. In questa seconda parte di stagione, il tecnico Simone Inzaghi potrebbe decidere di apportare delle variazioni tattiche con l'inserimento di Mkhitaryan come seconda punta.

Possibile scambio tra Inter e Siviglia

La società nerazzurra starebbe valutando vari profili per il reparto avanzato. La priorità è quella di far cassa cedendo Joaquin Correa che non sarebbe più centrale nel progetto di Inzaghi. L'argentino avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e potrebbe essere scambiato con il marocchino En-Nesyri del Siviglia. Quest'ultimo non sarebbe un titolare per Jorge Sampaoli che acconsentirebbe alla sua cessione se dovesse essere intavolata una trattativa per l'ex Lazio.

Suggestione Hazard per la prossima estate

Giuseppe Marotta è sempre attento a calciatori che avrebbero intenzione di rilanciarsi. Potrebbe essere il caso di Eden Hazard del Real Madrid, ormai fuori dal contesto creato da Carlo Ancelotti.

Il Belga potrebbe liberarsi per circa 15 milioni di euro ma il dirigente meneghino vorrebbe prima avere delle garanzie dal punto di vista fisico. L'ex Chelsea dovrebbe poi rinunciare a parte dello stipendio se vorrà tentare l'esperienza in Italia.

Beto se non dovesse restare Lukaku

Il calciatore per l'attacco del futuro potrebbe essere Beto dell'Udinese.

Il suo arrivo a Milano potrebbe essere legato a quella che sarà la decisione di Romelu Lukaku. Il belga avrebbe voglia di restare alla Pinetina ma la scelta finale dipenderà alla seconda parte di stagione. Il Chelsea potrebbe rinnovare il prestito poiché non lo ritiene centrale nel nuovo programma. Beto, però, avrebbe le caratteristiche per giocare nell'Inter che dovrebbe pagare all'Udinese circa 30 milioni di euro.

Assetto offensivo per la seconda parte di stagione

La seconda parte di stagione sarà decisiva per le ambizioni dell'Inter che potrebbe proporre una variazione in attacco. Nelle ultime uscite la coppia Lautaro Martinez-Edin Dzeko ha giocato costantemente ma, in futuro, il ruolo di seconda punta potrebbe essere ricoperto da Mkhitaryan che ha dimostrato di interpretarlo alla perfezione nelle ultime amichevoli. Questa scelta deriverebbe dalle difficoltà di Correa e soprattutto dal rientro di Marcelo Brozovic a centrocampo.