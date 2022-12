L'Inter potrebbe provare a rinforzare l'attacco tra gennaio e giugno. Uno dei nomi che potrebbe fare gola è quello di Luis Muriel, che è ormai alla fine di un ciclo all'Atalanta. I nerazzurri, però, non sarebbero gli unici interessati all'attaccante colombiano. Su di lui, infatti, avrebbe messo gli occhi anche il Milan, alla ricerca di rinforzi importanti in attacco, visto che non si sa ancora se Zlatan Ibrahimovic si ritirerà alla fine di questa stagione, mentre Divock Origi non sembra dare garanzie dal punto di vista fisico, con Olivier Giroud che, invece, dovrebbe rinnovare il proprio contratto.

Anche la Fiorentina potrebbe muoversi per rinforzare l'attacco tra gennaio e giugno. Il nome nel mirino sarebbe quello di Andrea Belotti, che alla Roma fino ad ora ha deluso le aspettative non riuscendo mai ad incidere in campionato. Per i viola si tratta di un ritorno di fiamma visto che già in passato c'era stata una trattativa tra le parti, che non è mai decollata.

Le offerte di Inter e Milan per Muriel

Il nome di Luis Muriel potrebbe caratterizzare le prossime sessioni di Calciomercato. L'attaccante colombiano sembra essere alla fine di un ciclo con la maglia dell'Atalanta, e i numeri lo dimostrano. Solo nove le presenze raccolte in campionato nella prima parte della stagione, condizionata anche da qualche problema fisico, con all'attivo una rete e due assist.

Troppo poco per un calciatore delle sue qualità, che già nei mesi scorsi era stato vicino a dire addio alla Dea.

Su di lui hanno messo gli occhi due top club italiani, l'Inter e il Milan, pronti a dare vita ad un vero e proprio derby della Madonnina sul mercato. Il classe 1991 ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ma ci sarebbe una clausola che permette al club di Percassi di prolungare per una stagione per non perderlo a zero.

In ogni caso, la Dea avrebbe già fatto sapere di valutarlo intorno ai 10 milioni di euro. Bisognerà vedere chi tra Inter e Milan sarà disposto ad investire tale cifra.

Fiorentina su Belotti

La Fiorentina potrebbe rinforzare l'attacco già nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. I viola avrebbero messo gli occhi su un vecchio obiettivo, Andrea Belotti, già sondato l'estate scorsa, quando è andato in scadenza di contratto con il Torino.

Alla fine si è accasato alla Roma, dove non sta facendo benissimo, non avendo ancora segnato un gol in campionato in 12 presenze. Non è da escludere uno scambio alla pari con Luka Jovic, magari con un piccolo conguaglio a favore dei viola. Anche il rendimento del serbo, d'altronde, non è stato eccezionale con tre gol messi a segno in 14 partite e per questo non sono da escludere colpi di scena già a gennaio.