L'Inter programma il mercato per potenziare la rosa di Simone Inzaghi. Nelle prossime settimane potrebbero essere intensificati i contatti con la Roma per Davide Frattesi e con l'Atletico Madrid per Geoffrey Kondogbia. Il Barcellona, invece, potrebbe proporre uno scambio ala pari tra Franck Kessie Milan Skriniar.

Ritorno di fiamma per Davide Frattesi

La società presieduta dagli Zhang potrebbe sfidare la Roma per assicurarsi le prestazioni di Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e, per creare le giuste condizioni, i dirigenti meneghini potrebbero pensare di sacrificare uno tra Nicolò Barella e Alessandro Bastoni.

Il primo avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro, mentre il secondo di circa 50 milioni di euro. Il difensore interesserebbe al Real Madrid mentre il centrocampista al Liverpool di Jurgen Klopp. I discorsi potrebbero entrare nel vivo al termine di questa stagione calcistica.

Il Barcellona propone ancora Kessie all'Inter

Nelle prossime settimane, il Barcellona potrebbe tentare l'affondo per Milan Skriniar. Il centrale slovacco non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 e piacerebbe anche al Paris Saint Germain. I catalani potrebbero proporre uno scambio alla pari con Franck Kessie. Il centrocampista non si è mai ambientato in Liga e potrebbe lasciare la Spagna già a gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex Milan piacerebbe al Tottenham di Conte ma sarebbe un pupillo da tempo di Piero Ausilio. Difficilmente, però, l'Inter accetterà questa condizione per averlo a Milano in quanto ci sarebbero delle proposte di rinnovo per Skriniar che avrebbe una valutazione del cartellino maggiore a quella di Kessie.

Rispunta il capitolo Kondogbia

L'Inter potrebbe portare alla Pinetina Geoffrey Kondogbia. Il francese era già sbarcato a Milano nel 2015 per poi essere bocciato successivamente nell'era targata Luciano Spalletti. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2024 con l'Atletico Madrid ma potrebbe lasciare i Colchoneros a fine stagione per intraprendere una nuova avventura.

Il ragazzo verrebbe sondato come possibile sostituto di Roberto Gagliardini. Quest'ultimo è in scadenza nel 2023 e non dovrebbe rinnovare la sua permanenza alla Pinetina. Il club meneghino potrebbe proporre, in estate, un prestito con diritto di riscatto all'Atletico Madrid che starebbe anche pensando di cambiare progetto e allenatore dopo le delusioni maturate in Champions League. La squadra che milita nella Liga sarebbe poi da tempo interessato alle prestazioni dell'argentino dell'Inter, Lautaro Martinez.