In questi giorni la Juventus sta vivendo un periodo complicato dopo le dimissioni del Cda, avvenute soprattutto dopo gli sviluppi dell'indagine Prisma condotta dalla Procura di Torino, che si è conclusa qualche settimana fa. In seguito alla chiusura dell'indagine erano infatti risultati stati indagati Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e tutto il Cda.

Da ora la Juventus avrà come nuovo presidente Gianluca Ferrero e un nuovo dg, Maurizio Scanavino. Poche ore fa il club ha diramato un comunicato in cui spiega: "Le contestazioni della Procura non paiono fondate".

Inoltre la Juventus ha spiegato che dopo attente verifiche fatte da diversi set di professionisti legali e contabili si è arrivati ​​a diverse conclusioni: "Il trattamento contabile adottato nei bilanci contestati rientra tra quelli consentiti dagli applicabili principi contabili".

La Juventus si difenderà in ogni sede

La Juventus, in una lunga nota ufficiale, ha spiegato punto per punto perché ritiene che le accuse mosse in merito alla questione plusvalenze siano infondate. Inoltre il club ci ha tenuto a specificare alcuni punti dopo alcune notizie diffuse dai media. In particolare la Juventus si è soffermata sulla questione relativa alla giustizia sportiva: "Le conclusioni delle autorità sportive non cambieranno".

Infatti, sulla questione plusvalenze il club bianconero è stato già giudicato e assolto dalla giustizia sportiva.

"Juventus FC intende far valere le proprie ragioni e difendere i propri interessi, societari, economici e sportivi, in tutte le sedi", afferma in conclusione la nota del club.

Le parole di Elkann

Poco dopo la nota diffusa dalla Juventus sono arrivate anche le parole di John Elkann.

L'ad di Exor ci ha tenuto a precisare che la società non ha bisogno di un nuovo aumento di capitale: "La situazione è molto chiara, così come la direzione verso cui proseguire".

Elkann ha poi sottolineato: "La Juventus sarà guidata da un professionista di qualità come Gianluca Ferrero, un valido direttore generale e un allenatore molto forte".

Dunque, l'ad di Exor ha piena fiducia nel futuro della società bianconera, ritenendo che la "Juventus abbia la capacità di diventare una società di valore ancora maggiore rispetto a quello che ha oggi".

Intanto nelle ultime ore ha parlato anche Andrea Agnelli, sottolineando di aver preso la decisione di dimettersi in pieno accordo con il cugino: "La scelta è stata presa di comune accordo con John Elkann", ha detto l'ex presidente bianconero nel corso di un incontro con lo Juventus club Parlamento.

Infine, Agnelli ha affermato che sarà sempre il primo tifoso della Juventus e di credere nelle potenzialità della squadra: "Una formazione all'altezza che può vincere qualsiasi cosa".