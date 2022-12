La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Potrebbe arrivare un terzino destro come alternativa a Juan Cuadrado anche se non è da scartare la possibilità che Allegri dia fiducia ai giovani che stanno crescendo nella Juventus Next Gen. Ci riferiamo a Barbieri e a Mulazzi, entrambi giocatori che possono essere schierati terzini destri o eventualmente a tutta fascia nell'eventualità in cui il tecnico decidesse di affidarsi al 3-5-2. Intanto si valuta anche il mercato in previsione della stagione 2023-2024.

Molto dipenderà dalla vicenda giudiziaria che sta riguardando la società bianconera e portata avanti dalla Procura di Torino ma si attende un mercato importante durante il Calciomercato estivo.

Soprattutto per quanto riguarda la difesa, con il possibile arrivo di un centrale di sinistra che sappia giocare in una difesa a quattro o tre. Uno dei preferiti per motivi anagrafici ed economici è sicuramente Evan N'Dicka, si era parlato di un suo possibile arrivo a Torino già a gennaio ma difficilmente la Juventus investirà 10 milioni di euro per acquistare un giocatore che dalla stagione 2023-2024 potrebbe arrivare a parametro zero. Ad agevolare il possibile arrivo del francese nella Juventus è il fatto che il Siviglia avrebbe deciso di non fare un'offerta per il giocatore. Di conseguenza una rivale sportiva in meno per la società bianconera, che a questo punto potrebbe decidere di ingaggiare il giocatore attualmente all'Eintracht Francoforte.

Fra l'altro i rapporti professionali con la società tedesca sono buoni dopo l'acquisto di Filip Kostic e dopo il trasferimento in prestito in Germania di Luca Pellegrini.

Possibile l'ingaggio a giugno di N'Dicka da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus a giugno potrebbe ingaggiare Evan N'Dicka.

Sul francese fino a qualche giorno fa c'era il Siviglia, che però avrebbe deciso di non acquistare per la stagione 2023-2024 il francese. Di conseguenza potrebbe approdare a Torino in un settore quello difensivo che ha bisogno di giocatori importanti che sappiano giocare anche da centrali di sinistra. A tal riguardo N'Dicka sarebbe ideale per la difesa a quattro o eventualmente nella difesa a 3.

A 23 anni sarebbe un investimento per il presente e per il futuro e potrebbe integrarsi molto bene con i vari Bremer, Danilo, Bonucci e Gatti.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando a diversi nomi a gennaio per quanto riguarda la fascia destra difensiva. Molto dipenderà dall'eventuale cessione di McKennie, se si dovesse concretizzare potrebbe arrivare Fresneda, valutato circa 20 milioni di euro dal Valladoid. L'alternativa sarebbe Odriozola del Real Madrid, per giugno invece piace anche Alejandro Grimaldo.