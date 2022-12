L'Inter inizia a pensare alle manovre che imposterebbero la prossima stagione calcistica. L'obiettivo nerazzurro sarebbe quello di confermare per la seconda stagione Romelu Lukaku, nonostante le tante difficoltà fisiche. Il club presieduto dagli Zhang sarebbe poi sulle tracce di Angelo Preciado, calciatore del Genk, che si sta mettendo in mostra con la maglia dell'Ecuador ai Mondiali in Qatar. Il Milan, invece, sarebbe interessato ad un ex obiettivo dei cugini, ovvero, Sofyan Amrabat della Fiorentina.

Un nuovo nome per le fasce dell'Inter

L'Inter starebbe pensando al difensore classe 1998 per la prossima stagione.

Il ragazzo gioca in Belgio nel Genk ed avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro, ma l'affare sarebbe abbastanza fattibile perché il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023. Sarebbe un profilo molto gradito a Simone Inzaghi perché capace di giocare sia sulla corsia mancina che si quella destra come terzino o esterno a tutta fascia. Potrebbe essere preso in considerazione soprattutto se dovesse partire Denzel Dumfries.

Lukaku alla Pinetina per un'altra stagione

Il club nerazzurro starebbe poi pensando di confermare Romelu Lukaku anche per la prossima stagione. Il ragazzo ha avuto dei problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento in campo. Nonostante le critiche ricevute dopo i gol sbagliati nella gara contro la Croazia, il centravanti sarebbe importante per il progetto dell'Inter, che starebbe pensando di rivedere la formula per assicurarsene la permanenza nella prossima stagione.

I dirigenti meneghini sarebbero disposti a parlare con il Chelsea per chiedere un nuovo anno di prestito proprio facendo leva sulla volontà dell'attaccante che avrebbe sposato interamente la causa interista. Lukaku potrebbe dunque sfruttare l'ennesima possibilità che gli offrirebbe il club degli Zhang per rilanciarsi dopo due stagioni molto difficili.

Il Milan sulle tracce di Amrabat

Il Milan potrebbe cedere Charles De Ketelaere dopo soltanto sei mesi. Il calciatore è stata una scommessa molto onerosa di Paolo Maldini che al momento non sta portando i risultati sperati. La Fiorentina sarebbe disposta ad ingaggiarlo per inserirlo nello scacchiere tattico di Vincenzo Italiano.

La trattativa potrebbe nascere perché il Milan sarebbe da tempo sulle tracce di Amrabat, molto stimato da Pioli. I rossoneri, però, non vorrebbero accettare uno scambio alla pari proprio per l'oneroso investimento che si è concretizzato nella scorsa estate. La quotazione del centrocampista ex Verona sarebbe lievitata a circa 25 milioni dopo l'ottimo Mondiale che sta svolgendo.