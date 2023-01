Sembra entrare gradualmente nel vivo il mercato di riparazione di gennaio per il Crotone. Nella giornata del 3 gennaio i rossoblù hanno ufficializzato la cessione in prestito al Monopoli del centrocampista Pasquale Giannotti. In entrata gli squali si sarebbero inseriti nella corsa all'attaccante Jacopo Murano del Perugia. Sarebbe ormai ai dettagli invece l'acquisto dell'esterno d'attacco Eugenio D'Ursi dal Foggia, con il Crotone che starebbe provando a riportare in Calabria anche il difensore Giullaume Gigliotti ora al Bari.

Il Crotone su Murano

Tra i tanti nomi che caratterizzano le ultime giornate del Crotone un profilo nuovo sarebbe quello dell'attaccante, classe 1991, Jacopo Murano in forza al Perugia.

La punta è seguita anche dal Potenza, squadra militante nello stesso girone degli squali. Per Jacopo Murano, nella prima parte di stagione in prestito all'Avellino, sono arrivate 5 presenze totali. Un elemento capace di riscoprire il ruolo di esterno d'attacco, con una pregressa esperienza tra Serie C e Serie D. Le migliori stagioni sono arrivate proprio con la maglia del Perugia, in particolare quella del 2020-2021 con 32 presenze e 11 reti.

Crotone su D'Ursi e Gigliotti

Attacco e difesa, due reparti cardine per cercare di rinforzare la squadra e puntare al vertice della classifica. Il Crotone starebbe ormai perfezionando l'acquisto a titolo definitivo dal Foggia dell'attaccante Eugenio D'Ursi.

Un calciatore importante per la categoria, uno di quei talenti capaci di spostare gli equilibri con le sue giocate, in particolare con la sua capacità di andare a segno dalla lunga distanza. In difesa il Crotone starebbe continuando a seguire il profilo di esperienza che porta il nome di Guillaume Gigliotti del Bari. Il suo sarebbe un ritorno avendo giocato a Crotone nella stagione di Serie B 2018-2019, conquistando a fine torneo la promozione in Serie A.

Le altre trattative dei calabresi

Rinforzi in tutti i reparti con calciatori capaci di fare la differenza nel girone di ritorno. Tutti i reparti dovrebbero fare registrare l'arrivo di volti nuovi. In difesa dalla Fiorentina potrebbe giungere l'esterno Edoardo Pierozzi in uscita dal Palermo. A centrocampo con la cessione di Pasquale Giannotti potrebbe arrivare almeno un elemento, al momento i nomi circolati sarebbero due: Pasquale Schiattarella del Benevento e Andrea D'Errico del Bari.

In attacco nelle ultime ore ai nomi già noti si sarebbe aggiunta la pista che porta ad Ernesto Torregrossa del Pisa. In uscita rimarrebbero due attaccanti poco utilizzati, Gabriele Bernardotto e Marco Tumminello. Entrambi sarebbero seguiti da diverse squadre di Serie C.

Sempre per gennaio rimangono infine in piedi le piste Mondonico, Crespi e Bruzzaniti di rientro dai prestiti.