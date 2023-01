Le prossime sessioni di Calciomercato potrebbero essere caratterizzate da grandi valzer riguardanti gli esterni visto che ci sono due top club italiani che potrebbero rivoluzionare il reparto. Si tratta di Inter e Juventus, che per motivi diversi sarebbero alla ricerca di innesti sull'out di destra e avrebbero messo nel mirino profili differenti.

La società nerazzurra, su indicazione di Simone Inzaghi, avrebbe messo gli occhi su Manuel Lazzari, suo pupillo quando sedeva sulla panchina della Lazio. Il club bianconero, invece, avrebbe messo nel mirino Wilfried Singo, che in passato è stato accostato anche ai nerazzurri, e non ritenuto più incedibile dal Torino.

Il tentativo dell'Inter per Lazzari

L'Inter sarebbe alla ricerca di un innesto importante sulla fascia destra. Il motivo è legato al futuro di Denzel Dumfries, che sembra essere il big indicato per essere sacrificato sul mercato al fine di sistemare il bilancio, con top club inglesi e non solo interessati a lui e pronti a mettere sul piatto oltre 50 milioni di euro.

Una parte di quel tesoretto la società nerazzurra lo utilizzerà per il suo sostituto. Simone Inzaghi avrebbe indicato uno dei suoi pupilli quando era alla Lazio per raccogliere l'eredità dell'esterno olandese. Si tratta di Manuel Lazzari, che largo a destra in un centrocampo a cinque esprime al meglio il proprio potenziale, mentre in una difesa a quattro è adattato nel ruolo.

Proprio per questo la società biancoceleste potrebbe aprire alla sua cessione, visto che Maurizio Sarri non lo reputa intoccabile e lo dimostra il fatto che tra l'anno scorso e quest'anno lo ha alternato con Hysaj e Marusic, anche se quest'anno ha giocato con maggiore continuità, con tredici presenze raccolte in campionato e tre in Europa League.

Il giocatore ha rinnovato da poco il contratto fino a giugno 2027 e ha una valutazione abbastanza importante, intorno ai 15 milioni di euro. La società nerazzurra, dal proprio canto, sarebbe pronta ad offrire 4 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato tra gli 8 e i 10 milioni di euro, bonus inclusi.

L'offerta della Juventus per Singo

Anche la Juventus, come l'Inter è alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra. In questo caso non per possibili cessioni ma per il probabile addio di Juan Cuadrado, in scadenza di contratto.

I bianconeri avrebbero messo gli occhi su Wilfried Singo, abituato già a giocare largo a destra in un centrocampo a cinque. Il Torino lo valuta almeno 10 milioni di euro, ma la Juve vorrebbe offrire uno scambio alla pari mettendo sul piatto i cartellini di Daniele Rugani e Marley Aké. Bisognerà vedere se il Toro accetterà o se vorrà solo cash da questa operazione avendo già Lazaro e Vojvoda in rosa come esterni.